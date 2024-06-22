مواصفات هاتف realme gt6| مميزات وسعر هاتف ريمي جتا 6 في مصر 

الهواتف الذكية أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية حيث تنافس الشركات المصنعة بإصدارات جديدة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والتصميم الأنيق واحدة من هذه الشركات هي Realme التي تعد جزءا من الماركات الرائدة في سوق الهواتف الذكية في هذا السياق تثير Realme GT 6 اهتمام العديد من مستخدمي الهواتف بفضل مواصفاتها المتطورة وأدائها القوي تقدم Realme GT 6 تجربة مستخدم متميزة تتضمن أحدث التقنيات في العتاد والبرمجيات مما يسهم في تحقيق أداء متفوق وتجربة استخدام سلسة وممتعة.

مواصفات هاتف realme gt6

الهاتف Realm يأتي بمواصفات متقدمة تجعله خيارا مثيرا في عالم الهواتف الذكية الحديثة إليك ملخصا للمواصفات وهى :

يدعم الهاتف تقنية NFC للدفع الإلكتروني ونقل البيانات باللمس بالإضافة إلى IR Blaster للتحكم عن بعد في الاجهزة المنزلية.

يتيح للمستخدمين استخدام شريحتي اتصال من نوع Nano Sim.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني (2G)، الثالث (3G)، الرابع (4G)، والخامس (5G)، مما يضمن تجربة اتصال سلسة وسريعة.

يتميز الظهر والفريم بتصنيعها من البلاستيك مما يسهم في خفة الوزن وقوة التحمل.

تعني شهادة IP65 أن الهاتف محمي ضد الماء والغبار بشكل مناسب للاستخدام اليومي.

شاشة منحنية من الأطراف بشكل الثقب في منتصفها بتقنية LTPO AMOLED بمساحة 6.78 إنش، دقة 1264×2780 بكسل.

معدل تحديث 120Hz مع دعم Dolby Vision و HDR10+، وسطوع عالي يصل إلى 6000 شمعة، مما يضمن تجربة مشاهدة ممتازة.

تتمتع الشاشة بحماية Gorilla Glass Victus 2 لمقاومة الخدوش والصدمات.

يأتي بذاكرة داخلية بسعة كبيرة تصل إلى 512 جيجابايت بتقنية UFS 4.0 وذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت مما يضمن تشغيل التطبيقات بسلاسة وتخزين البيانات بكفاءة.

يتميز الهاتف بذاكرة ثابتة ولا يدعم إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق تركيب بطاقة ذاكرة خارجية.

سعر هاتف realme gt6

النسخة التي تحتوي على 512 جيجابايت من الذاكرة و 16 جيجابايت من RAM تتراوح حوالي 37 ألف جنيه