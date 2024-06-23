استعلم الآن|..موعد صرف رواتب الموظفين بالأردن 2024 لشهر يونيو+طريقة الاستعلام برقم الهوية

موعد صرف رواتب الموظفين بالأردن من الموضوعات التي زاد عنها التساؤل بواسطة الكثير من المواطنين في الأردن، حيث قامت الوزارة المالية في الأردن بالإعلان عن موعد محدد لصرف الرواتب لكل العسكريين والموظفين والمتقاعدين، وذلك ما يشغل بال المواطنين وهم ينتظرون بفارغ الصبر الإعلان عن إيداع الرواتب في حساباتهم لذلك الشهر، تقويم صرف الرواتب للموظفين يعتمد على التقويم الرسمي للحكومة بالأردن فيتم الإعلان عن التقويم لصرف الرواتب بصورة دورية، ويمكن إلى المواطنين الاستعداد والتخطيط حتى يستقبلون رواتبهم، فتابعوا معنا

موعد صرف رواتب الموظفين بالأردن

قامت الوزارة المالية في الأردن بتحديد موعد ثابت شهريا لصرف الرواتب للموظفين والعسكريين وهو يوم 25 من كل شهر ميلادي، وقامت الوزارة بنفي أي أخبار متداولة حول تغيير موعد الصرف، وأكدت على أن لا يوجد أي موعد بديل عن ذلك الموعد المذكور، وسوف يظل يوم خمسة وعشرين من كل شهر هو للموعد الثابت لصرف الرواتب في الدولة الأردنية الهاشمية.

كيفية الاستعلام عن موعد إيداع الرواتب

قامت الوزارة المالية في دولة الأردن بالإعلان عن إمكانية القيام بالاستعلام عن موعد إيداع الرواتب في الحسابات إلى الموظفين والعسكريين، وذلك عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات وهذه الخطوات تتلخص في بعض النقاط الآتية: