From here👇 شروط التسجيل في جدارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي لضمان عدم قطع الراتب الشهري

شروط التسجيل في جدارات لمستفيدي الضمان من أهم الموضوعات التي تشغل الكثير من الأهالي في المملكة العربية السعودية، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوضيح مجموعة من الإجراءات التي يلزم اتباعها لكي تتم عملية التسجيل بصورة صحيحة لكل المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور، فهي المنصة تعمل على توفير فرص عمل تكون ملائمة لكل الأفراد القادرين على القيام بالعمل وهم المسجلين بالوزارة، وتلقوا برامج تأهيل وتدريب من الوزارة بين إطار برنامج الحماية الاجتماعية والدعم، وفي مقالنا هذا أوضح لكم كل الشروط التي من اللازم توافرها في موعدها بالإضافة إلى توضيح كيفية التسجيل، فتابعوا معنا.

شروط التسجيل في جدارات لمستفيدي الضمان

قامت منصة جدارات بوضع مجموعة من الشروط والضوابط التي لابد من أن تكون متوفرة في كل من يريد القيام بالتسجيل في المنصة، وتم الإعلان عن هذه الشروط وهي تتلخص في بعض النقاط الآتية:

أولا أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل الذي يتناسب مع الوظيفة التي يريد التقديم عليها.

القيام بالتقديم على الوظيفة خلال المدة التي حددتها الجهة المختصة.

يشترط أن تتوافر بك كافة الشروط التي وضعتها الجهة المعنية للحصول على الوظيفة.

إحضار كافة الوثائق والمستندات التي يتطلبها للحصول على الوظيفة

كما يشترط أن يكون المتقدم يتميز بحسن السير والسلوك.

كيفية التسجيل في منصة جدارات

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قامت بفتح باب إلى الأفراد القادرين على القيام بالعمل لكي يقومون بالتسجيل في منصة جدارات، لكي يحصلون على وظيفة تتناسب مع مؤهلاتهم الحاصلين عليها، وذلك من خلال التسجيل في المنصة وباتباع مجموعة من الخطوات وهذه الخطوات تتلخص في بعض النقاط الآتية: