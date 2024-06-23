bac.onec.gov.dz|…رابط بوابة نتائج البكالوريا الجزائر 2024+توقيت إعلان نتائج الباك برقم الطالب

رابط بوابة نتائج البكالوريا الجزائر، عدد كبير من الطلاب يبحثون عن نتائج البكالوريا الجزائر، ويبحقون عن الطرق اللازمة للاستعلام عن نتائجهم 2024، وقد قامت وزارة التربية بالجزائر بتقديم رابطاً للاستعلام عن نتائجهم من خلال الانترنت، حتى يتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم بكل سهولة ويسر وذلك دون الذهاب للمدرسة، وقد قامت الوزارة بالتأكيد على أهمية توفير جهد وقت وجهد الطلاب وأولياء أمورهم، وهذا بدلاً عن التوجه للمدارس التابعين لها.

رابط بوابة نتائج البكالوريا الجزائر 2024

وحتى يتمكن الطلاب وأولياء أمورهم من التعرف على نتائجهم، يمكنهم اتباع تلك الخطوات:

قم بالدخول لموقع وزارة التربية بالجزائر.

ثم قم بالضغط على الزر الخاص بالخدمات الإلكترونية وذلك عبر القائمة الرئيسية.

ثم قم باختيار الزر الخاص باستخراج نتائج البكالوريا الجزائر.

وبعدها قم بإدخال رقم التسجيل بالخانة المخصصة.

وقم بكتابة الكود الخاص بالتحقق.

ثم قم بالنقر على الزر الخاص بعرض النتيجة.

وستجد النتيجة قد ظهرت ويمكنك أن تقوم بتنزيلها بصورة pdf.

ويمكنك أن تقوم بطباعة نتيجتك، حتى تكون معك بصورة ورقية وتلك الطريقة تؤكد مدى الشفافية والمصداقية بالنتائج.

موعد نتائج البكالوريا الجزائر بعام 2024

وقد قامت وزارة التربية بالجزائر بإصدار بيان رسمي من أجل تحديد موعد لظهور نتائج البكالوريا الجزائر، وقد قامت الوزارة بتحديد موعد ظهور تلك النتائج على أن يكون موعد النتائج هو منتصف شهر يوليو لعام 2024، وذلك عقب الانتهاء من كافة عمليات التصحيح، حيث قد اقتربت عملية التصحيح والمراجعة من الانتهاء، ولكن بعض المواد الدراسية مازالت قيد التصحيح والمراجعة والرصد.