برابط مباشر .. موقع التسجيل للعمل في الانتخابات الرئاسية الجزائر 2024

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر منذ ساعات قليلة عن فتح باب التسجيل للراغبين في العمل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في جميع المدن والولايات الجزائرية وقد شهدت الساعات الماضية بحثا من قبل المواطنين في مختلف الولايات الجزائرية للاستفسار عن كيفية التسجيل على منصة الأمانة للعمل في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، حيث جاء ذلك بعد أن أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قرارًا رسميًا بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024، في موعد 7 سبتمبر المقبل في جميع أنحاء الجزائر سنقدم لكم في هذا المقال رابط التسجيل للعمل في الانتخابات الرئاسية والأوراق المطلوبة.

خطوات التسجيل في موقع حفاظ الأمانة العامة

اعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إمكانية التسجيل للعمل والإشراف على الانتخابات الرئاسية الجزائرية عبر المنصة الإلكترونية لموقع التسجيل للعمل في الانتخابات الجزائرية لعام 2024 وقد اوضحت خطوات الاستعلام عن التسجيل للعمل في الانتخابات عبر اتباع التعليمات التالية:

في البداية يتم الدخول إلى المنصة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ستظهر لك الصفحة الرئيسية على النظام، حيث تستطيع اختيار الخدمات الإلكترونية.

من ثم يتم إدخال المعلومات الشخصية: التي تتضمن الاسم واللقب وتاريخ الميلاد ورقم شهادة الميلاد بالإضافة إلى تفاصيل الاتصال مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان السكني.

بعد ذلك يتم إدخال جميع البيانات المتعلقة بالمهنة: من المؤهلات الأكاديمية، والمهنة، والمسار المهني، وأي خبرات سابقة متعلقة بها، والتحقق من صحة هذه البيانات قبل إرسال الطلب.

من ثم يتم مراجعة جميع المعلومات التي تم ادخالها.

بعد ذلك نضغط على زر الإرسال لإتمام عملية التسجيل.

سوف تصلك رسالة تأكيد التسجيل على جوالك.

يجب عليك إدخال رمز التحقق لإتمام عملية التسجيل.

شروط التسجيل في منصة حفاظ الأمانة

يوجد بعض الشروط التي يجب توافرها للتسجيل في المنصة نذكرها فيما يلي