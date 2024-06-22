شاهد الموسم السادس .. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 موعد النزول والقنوات الناقله

اقترب موعد عرض الحلقة 165 من الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان على جميع القنوات الناقلة سنوضح لكم بالتفصيل مواعيد عرضه على شاشة قناة ATV التركية فلهذا المسلسل جمهور عريق يتساءل في الوقت الحالي عن موعد عرض الموسم الجديد من مسلسل مؤسس عثمان، لذلك سنقوم من خلال مقالنا هذا بذكر كافة المعلومات حول هذا المسلسل.

الآن موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165

موعد عرض الحلقة 165 من مسلسل قيامة عثمان أصبح حديث الساعة مؤخراً، حيث انتهى الموسم الخامس مساء الأربعاء الماضي ويتساءل البعض حول إمكانية وجود موسم جديد للعرض أم لا، خاصة أن المسلسل يعد واحداً من أنجح المسلسلات التركية لذلك، أصبحت جميع عمليات البحث على جوجل تتعلق بموعد عرض الموسم الجديد أكدت شركة بوزداج فيلم أن الموسم الجديد سوف يتم عوه مع بداية موسم المسلسلات في تركيا، على قناة أي تي في التركية كما هو الحال وبهذا الصدد، أكدت القناة وجود موسم جديد من المسلسل لكنها لم تحدد موعد العرض بدقة ومن المتوقع أن يتم عرض الحلقة الجديدة في الأسبوع الأول من أكتوبر أو منتصف سبتمبر المقبل سنوافيكم في الفقرة التالية من هذا المقال بتردد القنوات التي ستنقل جميع حلقات المسلسل.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يتم عرض مسلسل قيامة عثمان مساء كل يوم أربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والقاهرة على القنوات والرموز التالية:

القمر الصناعي تركسات

بتردد: 11628،

استقطاب أفقي،

ترميز: 27500،

جودة HD، تصحيح: 5/6.

القمر الصناعي نايل سات

بتردد: 12034،

تصحيح: 3/4،

استقطاب أفقي،

ترميز: 27500.

القمر الصناعي عرب سات