اخر تحديث.. تحميل واتساب جولد اخفي ظهورك واستمتع بالحرية

الواتساب الذهبي WhatsApp Gold هو تطبيق معدل من نسخة الواتساب الأصلية يتم استخدامه بشكل واسع لما يتمتع به من مميزات متعددة، مثل القدرة على إخفاء الحالة على الإنترنت، إرسال ملفات بحجم كبير، واخفاء الظهور وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.
تحميل واتساب الذهبي
يمكنك تحميل تطبيق واتساب الذهبي عبر الرابط المباشر من هنا من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التالية:
- في البداية يتم الولوج إلى متجر جوجل بلاي لأجهزة الأندرويد ومتجر آب ستور لأجهزة الآيفون.
- ثم يتم البحث عن تطبيق واتساب جولد في محرك البحث.
- بعد ذلك يتم النقر على الرابط الأول الذي يظهر على الشاشة لتطبيق واتساب جولد.
- الضغط على خانة تنزيل التطبيق.
- بعد تنزيل التطبيق على الهاتف، يمكنك النقر على خيار فتح التطبيق والبدء في استخدامه على الفور.
مميزات تطبيق واتساب الذهبي
يوجد العديد من المميزات التي يمكنك التعرف عليها عند استخدام تطبيق واتساب جولد نذكرها فيما يلي
- يمكن تحديث إصدار الواتساب الذهبي القديم V40.
- يعمل على استخدام الإصدار 23 لتنفيذه حيث يقوم بتمديد الحالة تلقائيًا لأكثر من 30 ثانية.
- إمكانية فصل الواتساب عن الإنترنت.
- إخفاء لوحات القراءة وتعزيز الخصوصية.
- تجنب إزالة النصوص الموجودة في الأماكن المخصصة للخصوصية.
- الامتناع عن تحديث الحالة لتوضيح فكرة الإشارة.
- تعطيل إشعار عرض حالة تحميل الملف الجاري تحويله.
- يمكن من خلاله إيجاد حالة معينة لشخص ما في سجل المحادثات معه ونسخها وتحديد اسمه.
- القفل الخاص بالرسائل يستخدم رقمًا لتشفير المحادثات.
- تشغيل السجلات بصورة تلقائية.
- إمكانية تشغيل الوضع الليلي بصورة كاملة.
- حل مشكلة تنزيل الثيمات.
- يوجد ميزة تفعيل خدمة الرد الآلي.
- تنزيل حالة الواتساب بكل سهولة.
- إلغاء تحميل الرموز التعبيرية بسهولة.