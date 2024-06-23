دي الطريقة|..لو عايز تعمل تثبيت العداد على الشريحة الأولى جيبتلك الخطوات من جوه شركة الكهربا ذات نفسها

تثبيت العداد على الشريحة الأولى أصبح هام للغاية وذلك في ظل ارتفاع فواتير الكهرباء وحرارة الصيف، حيث أنه يزيد استهلاك المواطنين للكهرباء بصورة ملحوظة نتيجة لتشغيل الكهرباء نظرا لحرارة الجو، ولهذا قامت وزارة الكهرباء بتوضيح بعض الامور الهامة للمواطنين بشأن إعادة تثبيت العداد على الشريحة الأولى لمساعدة المواطنين على تقليل استهلاك الكهرباء والتوفير في الفواتير، وفيما يلي سوف نتعرف معكم على كيفية إعادة تثبيت العداد الكهربائي على الشريحة الأولى.

تثبيت العداد على الشريحة الأولى

بإمكان المواطنين الراغبين في تقليل استهلاك الكهرباء وانخفاض تكلفة الفواتير تثبيت العداد الكهربائي على الشريحة الأولى وهو ما أوضحته وزارة الكهرباء والطاقة أنه أصبح بإمكان المستخدمين إجراء إعادة لعداد الكهرباء ليصبح على الشريحة الأولى وهذا الأمر يتم بصورة تلقائيا مع بداية كل شهر ميلادي ولكن بشرط أن يكون التاريخ والساعة مضبوطين بصورة صحيحة على العداد، وفي حالة لم يكن التوقيت مضبوط لم يتم اعادة العداد إلى الشريحة الأولى، حيث أن الوقت والتاريخ المضبوطين شرط أساسي لعودة العداد بصورة تلقائية ليعمل على الشريحة الأولى بداية من الشهر الميلادي، وذلك عن طريق تخفيض الإضاءة وفصل كافة الأجهزة قبل الشحن الجديد لمدة 30 دقيقة وبعدها وضع الكارت والانتظار لمدة 30 دقيقة أخرى.

كم سعر فرق الشرائح الكهربائية

قامت وزارة الكهرباء والطاقة بالإعلان مؤخرا عن كافة التفاصيل المتعلقة بأسعار الشرائح الكهربائية وهي مختلفة من شريحة إلى أخرى كالآتي:

إذا زاد استهلاك المواطن للطاقة الكهربائية خلال الشهر عن 100 كيلو وات سوف يتحمل تكلفة تزيد عن 22 جنيه شهريا.

في حالة زيادة استهلاك المواطن للكهرباء خلال الشهر عن 650 كيلو وات سوف ينقل بصورة تلقائية إلى الشريحة السادسة وعندها سوف يتحمل مبلغ 139 جنيه وذلك كفرق سعر الشريحة الكهربائية الجديدة التي تحول إليها.

إذا زاد استهلاك المواطن في الشهر عن معدل 1000 كيلو وات سوف يتحمل تكلفه 270 جنيه شهريا.

أهمية تثبيت العداد على الشريحة الأولى لخفض الاستهلاك

إعادة تثبيت العداد الكهربائي على الشريحة الأولى تعد خطوة هامة لتوفير استهلاك الطاقة الكهربائية للمواطنين وكذلك توفير قيمة الفواتير الكهربائية وهو ما تساعد في خفض الضغط على الشبكة الكهربائية وخاصة خلال فصل الصيف ولهذا طالبت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من المواطنين بضرورة الاهتمام بإعدادات العداد الكهربائي وكذلك مراقبة الاستهلاك اليومي من الكهرباء وهو ما يساعد بشكل كبير في المحافظة على استدامة البيئة وكذلك خفض قيمة الفواتير الكهربائية التي يتحملها المواطنين.