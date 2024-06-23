اتفرج علي القط والفار.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على نايل سات.. ضحك 24 ساعة

تردد قناة توم وجيري للاطفال على القمر الصناعي نايل سات، وبعد توقف التردد القديم أصبح التردد الجديد متاحا على نايل سات وأيضا عرب سات، مما جعله الأكثر بحثا يوفر التردد الجديد صورة وجودة أفضل وانتشار أوسع، مع محتوى تعليمي وترفيهي للأطفال، جاء ذلك بعد توقف التردد القديم لمعالجة كافة المشكلات المتعلقة بالجودة والصورة والانتشار تقدم القناة محتواها مجانا دون الحاجة لاشتراك شهري، وتشمل عروضها العديد من أفلام الكرتون الشهيرة والممتعة، وترجمات لأفلام ديزني وأفلام الأطفال المدبلجة، وسنوضح لكم في هذا المقال تردد قناة توم وجيري للاطفال على نايل سات.

الأفلام التي تعرضها قناة توم وجيري

تبث القناة عددا متنوعا من الأفلام المميزة مثل:

الجميلة والوحش.

الفار الطباخ.

رابونزيل.

طرازان.

رحلة البحث عن السمكة نيمو.

تنة ورنة.

تردد قناة توم وجيري على عرب سات

بالتأكيد خلال العطلة الصيفية يكون لدى البالغين والأطفال الكثير من وقت الفراغ، ولا يوجد أفضل من مشاهدة أفلام الكرتون والاستمتاع بها مع تناول الفشار لذلك سنوضح تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات في النقاط التالية:

تردد القناة 12149.

معدل تصويب الخطأ ⅚.

معامل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

كيفية ضبط تردد قناة توم وجيري

يجد بعض الأشخاص صعوبة في ضبط تردد القناة على جهاز الاستقبال، لذلك نقدم لكم هنا بعض الخطوات السهلة لتتمكنوا من تثبيت قناة توم وجيري على جهاز التلفزيون الخاص بكم، وهي كما يلي: