سلم رواتب الأفراد العسكريين الجديد.. زيادة تُسعد الجميع!

يرغب الكثيرين في الإستعلام عن سلم رواتب الأفراد بالإضافة إلى البدلات السنوية، وهو شيء يحتاج إلى معرفه الأشخاص العاملين بالقطاعات العسكرية، كما يختلف قيمة الراتب والسلم حسب المنصب الذي يشغله الفرد، والرتبة العسكرية التي يتواجد فيها، وعادة ما تصرف الرواتب بالتزامن مع رواتب الأفراد المدنيين، وذلك في يوم 27 بالشهر الميلادي للجميع، ومن خلال مقالتنا عبر موقع البديل سنوضح لكم سلم رواتب الأفراد والعسكريين الضباط، وخطوات الإستعلام عن الرواتب.

سلم رواتب الأفراد

دائمًا ما يبحث الكثير من الأشخاص عن سلم رواتب الأفراد، وذلك لمن يعمل في القطاعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السعودية، وفيما يلي سنوضح لكم سلم الرواتب:

يبلغ راتب الجندي 3220 ريال سعودي، والعلاوة أو المكافأة السنوية تبلغ 130 ريال سعودي.

الجندي الأول راتبه 3395 ريال سعودي، والمكافأة السنوية 145 ريال.

بالنسبة إلى العريف فإن راتبه يصل إلى 3795 ريال سعودي، والعلاوة السنوية 175 ريال.

راتب وكيل الرقيب هو 4455 ريال سعودي، والمكافأة السنوية هي 210 ريال.

يبلغ راتب الرقيب الأول 6180 ريال سعودي، والمكافأة السنوية قيمتها 300 ريال.

سلم رواتب العسكريين ضباط

بطبيعة الحال يختلف سلم رواتب العسكريين الضباط عن الأفراد، لأن هناك عدة عوامل تؤثر على رواتب الأفراد سواء كفاءة الشخص والدرجة الوظيفية، أو الرتبة العسكرية التي يشغلونها، بالإضافة إلى سنوات الخبرة والقرار الملكي المتعلق بزيادة الرواتب، وفيما يلي سنوضح لكم سلم رواتب العسكريين الضباط:

يحصل الملازم على راتب 7590 ريال سعودي، مع البدلات السنوية التي تبلغ 380 ريال.

يبلغ راتب الملازم الأول 8835 ريال سعودي، والبدلات السنوية قيمتها 440 ريال.

راتب الرائد هو 13515 ريال سعودي، مع البدلات السنوية بقيمة 265 ريال.

راتب النقيب 10600 ريالًا سعوديًا.

يحصل العقيد على راتب 16500 ريال.

يحصل العميد على راتب 18805 ريال سعودي.

يبلغ راتب اللواء 21 الف ريال سعودي، مع بدلات سنوية بقيمة 22 ألف ريال.

الإستعلام عن الرواتب

الآن بخطوات بسيطة يستطيع الأشخاص أن يستعلموا عن الرواتب بالسعودية، وذلك عن طريق الدخول إلى منصة وزارة المالية اعتماد، واتباع خطوات الإستعلام التالية: