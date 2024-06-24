5000+.. جميع اكواد وشفرات جاتا سان اندرياس الجديدة ومضمونة 100% جربها الان

هل أنتم من الشغوفين بلعبة جاتا الشهيرة، هل أصابكم القلق من إيقاف اللعبة بعد التحديثات نحن نناشدكم ألا تتوقفوا عن لعبة الإثارة إليكم شفرات جاتا سان اندرياس، لقد أصدرت لعبة جاتا نسختها من ريماستر بها تحسينات، ومن دواعي السرور أنها لم تؤثر على تفعيل كلمات السر التى تزيد من حماس لعبة جاتا للعلم أن نسخة ريماستر لا تستطيع جمع كؤوس وتحقيق إنجازات، ولكن ألعبها بطريقتها الجديدة مادمت قد مريت بهذه المراحل مسبقا.

شفرات جاتا سان اندرياس لأجهزة الكمبيوتر

إبدأ رحلة جديدة مع لعبة جاتا على جهاز الكمبيوتر لديك، ولكى تقوم بتفعيل شفرات لعبة جاتا، قم بكتابة الشفرة على الكيبورد اثناء تشغيل اللعبة دون ترك أى مسافة واستمتع، إليك قائمة الشفرات للحاسب كالتالى:

HESOYAM : كسب المال والصحة والدروع، إصلاح السيارات.

كسب المال والصحة والدروع، إصلاح السيارات. BAGUVIX : الحصول على صحة لا نهائية.

CVWKXAM : كسب أكسجين بلا نهاية.

LXGIWYL : حزم سلاح رقم 1.

PROFESSIONALSKIT : حزم سلاح رقم 2.

UZUMYMW : حزم سلاح رقم 3.

STICKLIKEGLUE : قوة التحكم في المركبات وقيادة ماهرة.

ANOSEONGLASS : تنشيط الأدرينالين ونشاط أكثر.

FULLCLIP : ذخيرة لا نهائية، إيقاف التلقين.

TURNUPTHEHEAT : تقدم مستوى المطاردة بنجمتين.

BTCDBCB : كسب سمنة للجسم.

AEZAKMI : إيقاف مطاردة الشرطة ومستوياتها.

NATURALTALENT: الحصول على أقصى مهارة لقيادة كل المركبات.

طريقة تفعيل شفرة جاتا سان اندرياس لأجهزة الأندرويد

اهتمامًا منا حتي لا تتوقفوا عن لعبة الإثارة والمتعة إليكم شفرات جاتا سان اندرياس لأجهزة الأندرويد، ولكن لاتوجد كلمات سرية بعينها حيث أنك يمكن أن تستخدم نفس شفرات المذكورة بالأعلى للكمبيوتر، يمكن توضيح طرق التفعيل على هاتفك الأندرويد كالآتي:

أولا : قم بتوصيل هاتفك بالكيبورد وإدخل الشفرة المخصصة بالحاسب.

ثانيا : البحث عن تطبيق يتيح لك كيبورد داخل اللعبة حتي تستطيع إدخال الشفرة بكل سهولة.

والآن نتمنى أن تكون قد استفدت من المقال وتعرفت على كلمات السر الخاصة بلعبة جاتا سان اندرياس الشهيرة، وكيفية تفعيلها على جهاز الكمبيوتر أو هاتفك الأندرويد.