هنا .. موعد مسلسل السلطان محمد الفاتح الحلقة القادمة والقنوات الناقلة

يبحث العديد من عشاق الدراما، وبشكل خاص التركية، عن توقيت بث مسلسل “السلطان محمد الفاتح” فقد تزايدت عمليات البحث بشكل ملحوظ في الساعات القليلة الماضية، مما دفعه إلى تصدر قوائم البحث على جوجل يعود هذا الاهتمام إلى أن المسلسل يعرض للمرة الأولى في عمل تاريخي كبير أحداثاً هامة ومشوقة تركز على حياة السلطان محمد الفاتح والمعارك التي خاضها خلال تلك الفترة، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

قصة مسلسل محمد الفاتح الجديد 2024

كان السلطان محمد الفاتح السابع ضمن سلسلة سلاطين الدولة العثمانية، وخلال فترة حكمه حققت الدولة انتصارات عظيمة، أبرزها فتح مدينة القسطنطينية (إسطنبول) في عام 1453م يحكي مسلسل “محمد الفاتح” قصة حياة السلطان من طفولته إلى شبابه، حيث تولى الحكم في سن العشرين.

يوجه المسلسل الأضواء على إنجازات البطل وفتوحاته العالمية، مثل فتح القسطنطينية واكتشاف مناطق جديدة ويتناول أيضًا محاولات الاغتيال التي واجهها والصراعات التي تعرض لها خلال فترة حكمه، وصولاً إلى آخر محاولة اغتيال وفقدانه لحياته على يد طبيبه المعالج عندما كان في سن 53 عامًا.

أبطال مسلسل السلطان محمد الفاتح

أبطال مسلسل السلطان محمد الفاتح هم كالتالي:

الممثل كنان إميرزالي أوغلو.

الممثل تشيتين تيكندور.

الممثل غوركان أويغون.

الممثلة بشرى ديفيلي.

الممثلة هازال فيليز.

الممثل اسماعيل ديميرجي.

الممثلة ايرتان سابان.

الممثلة فوندا ايريغيت.

الممثل سيديف إيفيتشي.

قنوات عرض مسلسل محمد الفاتح 2024 ومواعيد بثه وإعادة حلقاته.

أما عن القنوات التي ستعرض مسلسل محمد الفاتح 2024وأوقات العرض والإعادة، فقد تم عرض الحلقة الأولى من مسلسل السلطان محمد الفاتح يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024 ومن المقرر أن يتم عرض حلقة جديدة كل أسبوع في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وإسطنبول، وفي تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جمهورية مصر، وسيكون العرض على قناة TRT1.