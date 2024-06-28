هنا رابط التسجيل في سكنات عدل 3 وأهم شروط الاستحقاق

أعلنت وزارة الإسكان الجزائرية عن بدء استقبال طلبات التسجيل في سكنات عدل 3 للمواطنين المستحقين للدعم السكني في الجزائر حيث تعد سكنات عدل 3 هي المرحلة الثالثة من برامج عدل السكنية، والتي تهدف الوزارة من خلالها إلى توفير وحدات سكنية بطرق دفع ميسرة للمواطنين الجزائريين حيث سوف يتم عرض خطوات التسجيل في المرحلة الثالثة من سكنات عدل، مع توضيح أهم الشروط والمتطلبات المطلوبة وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

خطوات التسجيل في سكنات عدل 3

يمكن التسجيل في سكنات عدل من خلال اتباع هذه الخطوات

الدخول إلى موقع وكالة عدل الإلكتروني.

إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول إلى حساب قائم.

يرجى ملء نموذج التسجيل الإلكتروني بدقة واهتمام.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.

إرسال الطلب.

طباعة وصل استلام الطلب.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

يمكن للأشخاص التسجيل في برنامج عدل 3 للحصول على وحدات سكنية لأنفسهم ولعائلاتهم بكل يسر، بشرط أن يتوافقوا مع الشروط المحددة التالية:

يجب أن يكون الشخص المتقدم جزائري الجنسية ويقيم بشكل دائم في الجزائر.

ينبغي أن يتراوح الدخل الشهري للمرشح بين 24,000 و118,000 دينار جزائري.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 19 إلى 70 عام.

يجب على المتقدم دفع رسوم التسجيل المطلوبة.

المستندات المطلوبة للتسجيل في البرنامج

للتسجيل في البرنامج في الجزائر لسنة 2024، يتعين عليك تقديم مجموعة من المستندات لإثبات أهليتك إليك بعض النقاط الهامة: