مليوون مبروك الزيادة.. خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024 وموعد صرف الرواتب

أعلن بنك الرافدين العراقي عن صرف رواتب المتقاعدين، فيما أعلنت وزارة المالية العراقية عن خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024، كما أعلنت عن زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين، وذلك لمساعدتهم على تحسين مستوى معيشتهم، يجدر بالذكر أن رواتب التقاعد تعد مصدر دخل مهم للموظفين والعاملين الذين انتهت سنوات خدمتهم.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024

إليكم خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024:

أولا يجب الانتقال إلى موقع وزارة المالية العراقية.

بعد ذلك، يتم تسجيل الدخول باستخدام اسم المستفيد المتقاعد وكلمة المرور الخاصة به.

ثم بعد تسجيل الدخول، يتم النقر على خدمة الاستعلام عن الراتب.

كما يجب إدخال جميع بيانات المتقاعد المطلوبة.

في الخطوة الأخيرة، يتم النقر على زر البحث، وسيتم عرض قيمة الراتب بالتفصيل.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024

تم زيادة رواتب المتقاعدين بحيث أصبحت كالتالي:

الذين كانوا يتقاضون راتبًا بقيمة 450 ألف دينار عراقي، تم زيادة راتبهم إلى 550 ألف دينار عراقي.

الذين كانوا يتقاضون راتبًا بقيمة 550 ألف دينار عراقي، تم زيادة راتبهم إلى 650 ألف دينار عراقي.

الذين كانوا يتقاضون راتبًا بقيمة 650 ألف دينار عراقي، تم زيادة راتبهم إلى 750 ألف دينار عراقي.

الذين كانوا يتقاضون راتبًا بقيمة 850 ألف دينار عراقي، تم زيادة راتبهم إلى 950 ألف دينار عراقي.

موعد صرف رواتب المتقاعدين

أعلنت وزارة المالية العراقية أن صرف رواتب المتقاعدين سيتم من يوم 1 من كل شهر ميلادي، شريطة ألا تتزامن هذه الأيام مع أي عُطلة أو إجازة رسمية في محافظات العراق، أما بالنسبة للزيادات في الرواتب، فسيتم توزيعها بعد استكمال التمويل اللازم من قبل مجلس الوزراء العراقي وإدارتها بأسرع وقت ممكن، حيث سيتم إطلاع جميع المشتركين في هيئة التقاعد على التفاصيل المتعلقة بها.