جددها حتى لا تتوقف .. رابط تجديد منحة البطالة 2024 بالخطوات

إن الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر تهتم بالعاطلين عن العمل، وتسعى لتوفير إمكانية تجديد منحة البطالة لهم، مما يسمح لهم بالحصول على دعم مالي لفترة ستة أشهر بعد انتهاء هذه المدة، لابد على المستفيد من تجديد المنحة بشرط تأكيد استيفاء كل المعايير والشروط التي تضمن استمرار الدعم حتى إيجاد وظيفة مناسبة حيث يمكن تجديد منحة البطالة بسهولة كبيرة من خلال المنصة المخصصة للوكالة الوطنية للتشغيل وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

تجديد المنحة البطالة

فيما يلي سنذكر خطوات تجديد المنحة البطالة

في البداية يتم الدخول إلى موقع الوكالة الوطنية للتوظيف على الإنترنت.

من ثم يتم، كتابة وإدخال رقم الهوية الوطنية للمستفيد ورقم التسجيل.

بعد ذلك، قم بإدخال كافة المعلومات المطلوبة من الموقع.

هنا يتم الضغط على خيار أيقونة “التالي” لاستكمال عملية التسجيل.

بعد التسجيل، أضف بياناتك الشخصية وتأكد من دقة وصحة المعلومات التي أدخلتها بعناية.

أخيرا، اضغط على أيقونة “تجديد المنحة”.

شروط تجديد منحة البطالة

هناك العديد من الشروط التي يتعين على المتقدمين استيفاؤها للحصول على الدعم المقدم من منحة البطالة في الجزائر تشمل هذه المتطلبات: