خطوة بخطوة تعرف على شروط ورابط التقديم في برنامج حساب المواطن 1445

ضمن الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لمواطنيها، يأتي برنامج حساب المواطن كأحد أبرز البرامج في المملكة التي تقدم الدعم للمحتاجين، ويهتم به العديد من المواطنين الراغبين في الحصول على دعم، كما تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط لضمان استحقاق المتقدم للدعم.

متطلبات الحصول على دعم حساب المواطن 2024

للتسجيل في برنامج حساب المواطن والحصول على الدعم، يجب توفر الشروط التالية:

أن يكون المتقدم من مواطني المملكة العربية السعودية.

أن يقيم المتقدم بشكل دائم في المملكة.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

تقديم جميع الأوراق والمستندات الضرورية التي تثبت استحقاقه للدعم، مثل البيانات الشخصية والحساب البنكي وغيرها من الوثائق المطلوبة.

تهدف هذه الشروط لضمان وصول الدعم إلى المستحقين فعليًا وفقًا لمعايير الحكومة السعودية.

إجراءات التسجيل الجديد في حساب المواطن 1446

للتسجيل في برنامج حساب المواطن، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن عبر الإنترنت.

الضغط على خيار “تسجيل جديد” إذا لم تكن قد سجلت مسبقًا.

إدخال جميع المعلومات الشخصية المطلوبة، مثل البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، وتاريخ الميلاد.

إدخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة.

التأكد من صحة ودقة البيانات المدخلة.

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