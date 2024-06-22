سلم رواتب الأطباء العسكريين 1445 مع البدلات والعلاوات

gaser hossam تاريخ النشر تصنيف أخبار السعودية
سلم رواتب الأطباء العسكريين 1445 مع البدلات والعلاوات
سلم رواتب الأطباء العسكريين 1445 مع البدلات والعلاوات

الحكومة السعودية تقدر جميع أبنائها، خاصة الذين يخدمون في القطاع العسكري، وذلك نظرًا للتحديات الكبيرة التي يواجهونها والمخاطر التي يتعرضون لها خلال عملهم، والذي يستهلك غالبية وقتهم، ومن هنا، اهتمت الحكومة بزيادة رواتب العسكريين الجدد والمكافآت السنوية، تقديرًا لجهودهم في حماية كل شبر من أرض الوطن، ولمواجهة ارتفاع مستوى المعيشة والتكاليف المرتفعة في البلاد، تختلف الرواتب من فرد عسكري إلى آخر حسب رتبته وسنوات خدمته في القوات المسلحة.

سلم رواتب الطبيب العسكري في وزارة الدفاع

يلعب الطبيب العسكري دورًا حيويًا في تقديم الرعاية الصحية للجنود والضباط، وتتفاوت رواتبهم بناءً على الرتبة والخبرة، وهي كالتالي:

  • رواتب الإخصائيين من الفئة الأولى تتراوح بين 8,000 و 9,000 ريال، بينما يتقاضى الصيادلة ما بين 8,000 و 10,000 ريال.
  • رواتب الأخصائيين تتراوح حوالي 10,000 ريال سعودي، في حين يتقاضى الطبيب المقيم ما بين 10,000 و 12,000 ريال.
  • رواتب الأخصائيين الإستشاريين تتراوح بين 12,000 و 14,000 ريال.
  • رواتب الأطباء النواب تتراوح بين 13,000 و 15,000 ريال.
  • أجر الطبيب الإستشاري يتراوح بين 16 ألفًا و20 ألفًا ريال.

البدلات التي يحصل عليها الأطباء

سلم رواتب الأطباء العسكريين 1445 مع البدلات والعلاوات
سلم رواتب الأطباء العسكريين 1445 مع البدلات والعلاوات

تعتبر البدلات جزءًا هامًا من دخل الأطباء، وتشمل مجموعة متنوعة من الحوافز والمكافآت، دعونا نستعرض بعض هذه البدلات:

  1. يُمنح للأطباء مبلغ 700 ريال كبدل تنقل.
  2. يعطى الأطباء مبلغ 4 آلاف ريال كبدل سكن.
  3. يُمنح للأطباء مبلغ 1400 ريال كتأمينات اجتماعية.

راتب الطبيب ملازم أول أخصائي

فيما يلي جدول يوضح راتب الطبيب ملازم أول أخصائي:

أخصائي الفئة الأولى10360 ريال
أخصائي الفئة الثانية10880 ريال
أخصائي الفئة الثالثة11400 ريال
أخصائي الفئة الرابعة11920 ريال
أخصائي خاص بالحرس الوطني8415 إلى 9570 ألف ريال
أخصائي استشاريمن 12 إلى 14 ألف ريال

رواتب الصيادلة في وزارة الدفاع

نستعرض فيما يلي جدول يوضح رواتب الصيادلة في وزارة الدفاع:

صيدلي ضابط مستوى أول8755 ريال
صيدلي ضابط مستوى ثاني10835 ريال
صيدلي ضابط مستوى ثالث13075 ريال
صيدلي ضابط مستوى رابع15455 ريال
صيدلي ضابط مستوى خامس18115 ريال
صيدلي ضابط مستوى سادس21015 ريال
صيدلي ضابط مستوى سابع24195 ريال

الفرق بين الطبيب المدني والطبيب العسكري

سلم رواتب الأطباء العسكريين 1445 مع البدلات والعلاوات
سلم رواتب الأطباء العسكريين 1445 مع البدلات والعلاوات

الطبيب المدني يعمل في وزارة الصحة وفي الإدارات التابعة لها بعد التخرج من الجامعات التي تقدم دراسة الطب، أما الطبيب العسكري، فيعمل في وزارة الدفاع وفي المستشفيات أو القطاعات التابعة لها بعد التخرج من إحدى الكليات العسكرية، ويجب الإشارة إلى أن رواتب الأطباء العسكريين عادةً ما تكون أعلى من رواتب الأطباء المدنيين.

شروط القبول في الطب العسكري

شروط القبول في الطب العسكري تعتبر من أكثر الشروط التي يجب توافرها للتأهل لهذا المجال المميز، حيث يتضمن القبول في الطب العسكري عدة معايير حاسمة، سنوضحها لكم فيما يلي:

  • يشترط أن يكون المتقدم مواطنًا سعوديًا
  • المتقدم يحقق أداءً أكاديميًا يفوق نسبة 65%.
  • يجب أن يجتاز المتقدم اختبار القدرات بنسبة تفوق 70%.
  • يجب ألا يكون المتقدم مسجل في أي من القطاعات الأخرى.
  • يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 23 عامًا، ويجب أن يكون منشأه ومكان إقامته داخل حدود المملكة العربية السعودية.
  • المتقدم يجب أن لا يكون لديه سجل جنائي.
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gaser hossam

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