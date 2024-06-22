سلم رواتب الأطباء العسكريين 1445 مع البدلات والعلاوات

الحكومة السعودية تقدر جميع أبنائها، خاصة الذين يخدمون في القطاع العسكري، وذلك نظرًا للتحديات الكبيرة التي يواجهونها والمخاطر التي يتعرضون لها خلال عملهم، والذي يستهلك غالبية وقتهم، ومن هنا، اهتمت الحكومة بزيادة رواتب العسكريين الجدد والمكافآت السنوية، تقديرًا لجهودهم في حماية كل شبر من أرض الوطن، ولمواجهة ارتفاع مستوى المعيشة والتكاليف المرتفعة في البلاد، تختلف الرواتب من فرد عسكري إلى آخر حسب رتبته وسنوات خدمته في القوات المسلحة.

سلم رواتب الطبيب العسكري في وزارة الدفاع

يلعب الطبيب العسكري دورًا حيويًا في تقديم الرعاية الصحية للجنود والضباط، وتتفاوت رواتبهم بناءً على الرتبة والخبرة، وهي كالتالي:

رواتب الإخصائيين من الفئة الأولى تتراوح بين 8,000 و 9,000 ريال، بينما يتقاضى الصيادلة ما بين 8,000 و 10,000 ريال.

رواتب الأخصائيين تتراوح حوالي 10,000 ريال سعودي، في حين يتقاضى الطبيب المقيم ما بين 10,000 و 12,000 ريال.

رواتب الأخصائيين الإستشاريين تتراوح بين 12,000 و 14,000 ريال.

رواتب الأطباء النواب تتراوح بين 13,000 و 15,000 ريال.

أجر الطبيب الإستشاري يتراوح بين 16 ألفًا و20 ألفًا ريال.

البدلات التي يحصل عليها الأطباء

تعتبر البدلات جزءًا هامًا من دخل الأطباء، وتشمل مجموعة متنوعة من الحوافز والمكافآت، دعونا نستعرض بعض هذه البدلات:

يُمنح للأطباء مبلغ 700 ريال كبدل تنقل. يعطى الأطباء مبلغ 4 آلاف ريال كبدل سكن. يُمنح للأطباء مبلغ 1400 ريال كتأمينات اجتماعية.

راتب الطبيب ملازم أول أخصائي

فيما يلي جدول يوضح راتب الطبيب ملازم أول أخصائي:

أخصائي الفئة الأولى 10360 ريال أخصائي الفئة الثانية 10880 ريال أخصائي الفئة الثالثة 11400 ريال أخصائي الفئة الرابعة 11920 ريال أخصائي خاص بالحرس الوطني 8415 إلى 9570 ألف ريال أخصائي استشاري من 12 إلى 14 ألف ريال

رواتب الصيادلة في وزارة الدفاع

نستعرض فيما يلي جدول يوضح رواتب الصيادلة في وزارة الدفاع:

صيدلي ضابط مستوى أول 8755 ريال صيدلي ضابط مستوى ثاني 10835 ريال صيدلي ضابط مستوى ثالث 13075 ريال صيدلي ضابط مستوى رابع 15455 ريال صيدلي ضابط مستوى خامس 18115 ريال صيدلي ضابط مستوى سادس 21015 ريال صيدلي ضابط مستوى سابع 24195 ريال

الفرق بين الطبيب المدني والطبيب العسكري

الطبيب المدني يعمل في وزارة الصحة وفي الإدارات التابعة لها بعد التخرج من الجامعات التي تقدم دراسة الطب، أما الطبيب العسكري، فيعمل في وزارة الدفاع وفي المستشفيات أو القطاعات التابعة لها بعد التخرج من إحدى الكليات العسكرية، ويجب الإشارة إلى أن رواتب الأطباء العسكريين عادةً ما تكون أعلى من رواتب الأطباء المدنيين.

شروط القبول في الطب العسكري

شروط القبول في الطب العسكري تعتبر من أكثر الشروط التي يجب توافرها للتأهل لهذا المجال المميز، حيث يتضمن القبول في الطب العسكري عدة معايير حاسمة، سنوضحها لكم فيما يلي: