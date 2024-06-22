حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين العراق بشكل رسمي استعلم الآن

يتساءل العديد من المتقاعدين في العراق عن الزيادة المتوقعة لرواتبهم في عام 2024، حيث ينتظر الجميع بفارغ الصبر صرف الرواتب الشهرية تعمل الحكومة العراقية على تقديم الدعم المالي لهم من خلال زيادات دورية في الرواتب لضمان تلبية احتياجاتهم في السطور التالية من هذا المقال، سنوضح لكم جميع التفاصيل المتعلقة بالزيادة الجديدة في رواتب المتقاعدين في العراق، بما في ذلك قيمة هذه الزيادة.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

مع اقتراب شهر يوليو، يتساءل العديد من المتقاعدين عن مقدار الزيادة في الرواتب لعام 2024 وقد أعلنت الحكومة العراقية أن الرواتب ستزداد بنسبة 5٪، وهذا يعني زيادة تقريبية قدرها 100 ألف دينار عراقي.

من يتلقى راتباً قدره 450 ألف دينار عراقي، سيتلقى راتباً بقيمة 550 ألف دينار بعد الزيادة.

بينما الذين يبلغ راتبهم 550 ألف دينار سيحصلون على 650 ألف دينار بعد الزيادة.

الموظف المتقاعد الذي يحصل على راتب يبلغ 650 ألف دينار، ستزداد معاشاته لتصبح 750 ألف دينار عراقي.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

يمكن للمتقاعدين التحقق من رواتبهم والتأكد من صحة الزيادة الجديدة في الرواتب التي قررتها الحكومة عن طريق الدخول إلى موقع وزارة المالية واتباع الخطوات التالية:

اذهب مباشرة إلى موقع وزارة المالية العراقية.

ثم اكتب البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

انقر فوق استعلام عن أجور المتقاعدين.

ستظهر لك صفحة جديدة، يجب إدخال المعلومات المطلوبة.

سجل رقم الحساب البنكي واسم صاحب الحساب.

اضغط على استعلام.

شروط زيادة رواتب للمتقاعدين لعام 2024

حددت وزارة المالية العراقية الشروط اللازمة للحصول على الرواتب الجديدة للمتقاعدين، وهي كما يلي: