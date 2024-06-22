اجمل المغامرات.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 National Geographic Channel أبوظبي على جميع الاقمار الصناعية

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024، بدأت قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic Channel في بث وتقديم الأفلام والبرامج الوثائقية التي تركز على الطبيعة والعلم منذ عام 2009، تعد هذه القناة جزءا من مؤسسة ناشيونال أبوظبي، وقد اكتسبت مكانة بارزة كواحدة من أهم القنوات في الشرق الأوسط بفضل اهتمامها الكبير بعرض الحياة البرية والعلوم والتكنولوجيا.

مع استمرار البحث من قبل العديد من المشاهدين عن التردد الجديد للقناة نقدم لكم من خلال موقعنا البديل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 أبوظبي لتمكينهم من متابعة محتواها الغني والمتنوع.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024

تلعب قناة ناشيونال جيوغرافيك دورا هاما في إبراز جمال الطبيعة والحياة البرية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التطورات العلمية والثقافية المختلفة لقد استطاعت القناة على مر السنوات السابقة أن تبني قاعدة جماهيرية واسعة بفضل تناولها لمواضيع علمية متنوعة ومتميزة، إذا كنت ترغب في متابعة القناة يمكن استقبالها عبر الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

جودة القناة: HD

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 30000

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11526

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

مميزات قناة ناشونال جيوغرافيك

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والعلوم، حيث تقدم محتوى غني ومتنوع يشمل الوثائقيات عن الحياة البرية والبرامج التي تستعرض آخر التطورات في مجالات العلوم والثقافة بفضل جودتها العالية ومواضيعها الفريدة، أصبحت القناة مصدرا موثوقا للمعلومات والترفيه.

لمتابعة القناة والاستمتاع بما تقدمه من برامج شيقة يمكن ضبط جهاز الاستقبال على الترددات المذكورة أعلاه سواء كنت تستخدم القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، ستجد أن القناة توفر لك تجربة مشاهدة فريدة تأخذك في رحلة لاستكشاف عجائب الطبيعة وأسرار العلوم الحديثة.