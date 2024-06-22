حالا.. تحميل pdf اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بالعراق عبر منصة مظلتي 

إذا كنت تهتم بالاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بالعراق، نود أن نخبرك أنه قد تم إعلان أسمائهم من قبل وزارة العمل والشئون الإجتماعية عبر منصة مظلتي الإلكترونية، فيمكنك البحث إلكترونيًا عن أسماء المستفيدين داخل المنصة، وهذا البرنامج يعتبر من أحسن برامج التنمية حيث يوفر منحة مالية شهرية لفئة محدودي الدخل.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بالعراق

لقد أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبر جهاتها المختصة بتقديم تسهيل البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بالعراق، الخطوات كالآتي:

– الذهاب إلى موقع مظلتي.

– قم باختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

– اضغط على الأيقونة للاستعلام عن أسماء المستفيدين في البرنامج.

– قم بتحديد رقم الوجبة للإطلاع عليها.

– اختر المحافظة التابع لها المستعلم.

– اكتب بيانات المستعلم، ثم اضغط “بحث”.

– مهلًا وسوف تظهر النتيجة.

شروط استحقاق معاش الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بالعراق

قامت الوزارة بوضع شروط حتى يتم قبول طلبات التقديم للأسر المستحقة ويصل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بالعراق وتتضح هذه الشروط كما يلى:

– أن يكون مقدم الطلب عراقى الجنسية، ولديه إقامة دائمة.

– ألا يكون لديه مصدر دخل ثابت شهريًا.

– أن يكون صاحب الطلب من فئة محدود الدخل.

– أن تكون الأسرة مكونة من 4 أفراد وليس أقل.

– أن لا يكون مسجل لديه عقارات أو أراض زراعية، أو أى ممتلكات.

إلى هنا نكون قد انتهينا من عرض المحتوى الخاص بأسماء الأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 العراق، وتعرفت على شروط استحقاق المتقدمين بالطلب لبرنامج الرعاية الاجتماعية.