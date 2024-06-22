الآن وعبر موقع نتائجنا تعرف على نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الأول بالعراق

نقدم لكم رابط وطريقة استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 عبر موقع نتائجنا الرسمي التابع لوزارة التربية العراقية، حيث تأتي هذه الخطوة بعد انتهاء امتحانات الدور الأول لطلبة الثالث المتوسط في جميع محافظات العراق يوم الثامن عشر من مايو الماضي، حيث تدخل أوراق الإجابة في الوقت الراهن مرحلة المراجعة النهائية، والآن هيا نتعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج الدور الأول للثالث المتوسط عن عام 2024 في العراق.

رابط نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم والرقم الامتحاني

ينتظر طلاب جميع المحافظات العراقية نتائج الثالث متوسط 2024، والتي من المتوقع إعلانها خلال الفترة القادمة عقب استئناف الاعمال بعد عطلة عيد الأضحى، لتكون النتائج متاحة رسمياً قبل نهاية الأسبوع القادم.

تعرف على خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 برقم الامتحان

تتيح وزارة التربية العراقية رابط استخراج نتائج الثالث متوسط عبر رقم الامتحان باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

النقر على أيقونة “النتائج الامتحانية”.

الانتقال إلى “نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024”.

اختيار اسم المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

إدخال اسم الطالب ورقمه الامتحاني.

النقر على زر “عرض النتيجة”.

كيفية الحصول على نتائج الثالث متوسط 2024 عبر موقع نتائجنا

يتيح موقع نتائجنا المتخصص في عرض وتنزيل نتائج الثالث متوسط بالعراق إمكانية الحصول على نتيجة الدور الأول من خلال الخطوات التالية:

زيارة منصة نتائجنا الإلكترونية: الدخول إلى موقع نتائجنا على الإنترنت.

اختيار “نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024”:

من القائمة الرئيسية، اختر هذا الخيار.

تحديد اسم المحافظة: حدد اسم المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

تنزيل الملف بصيغة PDF: عند تفعيل خيار “تنزيل”، اضغط عليه.

سيتم تحميل ملف PDF يحتوي على كشوفات النتائج.

البحث عن اسم الطالب: بعد تنزيل الملف، افتحه وابحث عن اسم مدرستك ثم اسمك.

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