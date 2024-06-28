برقم الهوية|…استعلام دعم ريف الدفعة الجديدة شهر يوليو 2024 إليكترونياااً

استعلام دعم ريف يتم بشكل إلكتروني للتسهيل على المواطنين بالاستعلام عن برنامج ريف الذي يعد من برامج الدعم المقدمة من قبل وزارة الزراعة بالمملكة بالنسبة للمستحقين للحصول على من العاطلين والمزارعين والأسر المنتجة بالسعودية، ويظل التحول الرقمي بالمملكة فإن وزارة الزراعة توفر رابطًا إلكترونيًا يتم من خلاله الاستعلام، وهذا الرابط مخصص للتيسير على المواطنين وحتى يوفر من جهد ووقت المواطنين، ويتم منح هذا الدعم حسب بعض الشروط الموضوعة من قبل الوزارة لاستحقاق المواطنين للدعم وإيصاله للمستحقين بشكل عادل، وسنعرفك في سطور هذا المقال على كيفية الاستعلام عن الدعم وشروط استحقاقه كذلك.

استعلام دعم ريف

يتم استعلام دعم ريف بشكل إلكتروني وبسيط للغاية؛ حتى يعرف المتقدمين للبرنامج ما إذا كانوا يستحقون الحصول على الدعم أم لا، وفيما يلي نوضح لك خطوات الاستعلام على النحو التالي:

يتم الدخول على برنامج دعم ريف.

يتم وضع رقم الهوية بالمكان الخاص به ووضع رمز المرور كذلك.

يتم بعدها تدوين الكود المرئي لتأكيد تسجيل الدخول.

انقر بعدها فوق الأيقونة المخصصة لتسجيل الدخول والنقر فوق الخيار الخاص بالخدمات الإلكترونية.

انقر بعدها فوق الأيقونة المخصصة للاستعلام عن دعم ريف بواسطة رقم الهوية.

وعليك بتلك الخطوة إدخال البيانات اللازمة والمتمثلة برقم الهاتف ورقم الهوية وتاريخ الميلاد.

وانقر في النهاية فوق زر بحث حتى تظهر لك أهلية المتقدم وما إذا كان مستحقًا للدعم.

شروط استحقاق دعم ريف

وضعت وزارة الموارد السعودية مجموعة من الشروط اللازمة لأجل استحقاق دعم ريف؛ وفيما يلي نوضح لك هذه الشروط على النحو التالي: