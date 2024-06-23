تردد قناة beIN Sports Max بي ان سبورت ماكس الجديد 1 و2 و3 الناقلة لبطولة أمم أوروبا بدون تشفير

يبحث العديد من عشاق كرة القدم الأوروبية عن تردد قناة beIN Sports Max الجديدة حيث تعد هذه القناة جزء من شبكة بي إن سبورتس الرائدة في نقل المباريات بجودة عالية. يأتي الموسم الكروي الكبير في أوروبا مع حاجة ملحة لوسيلة فعالة لمتابعة الأحداث من قبل المشجعين وتعد قناة بي إن سبورت ماكس الخيار المثالي لأولئك الذين يسعون لتغطية شاملة ومتميزة للمباريات.

تردد قناة beIN Sports Max بي ان سبورت ماكس

لمشاهدي قناة beIN Sports Max على القمر الصناعي نايل سات يتاح الوصول إلى ترددات قنوات beIN Max 1 و2 و3 بجودة عالية وبدون تشفير إليك تفاصيل ترددات كل قناة حسب المواصفات التالية:

تردد قناة beIN Sports Max 1

التردد: 12604

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3

التشفير: إرديتو فيديو جارد

القمر الصناعي: Eutelsat 8 West B

تردد قناة beIN Sports Max 2

التردد: 12604

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

التشفير: BISS

القمر الصناعي: Nilesat 7°W

تردد قناة beIN Sports Max 3

التردد: 12604

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

التشفير: BISS

القمر الصناعي: Nilesat 7°W

هذه التفاصيل توفر للمشاهدين القدرة على ضبط أجهزتهم لاستقبال قنوات beIN Sports Max بسهولة مما يسمح لهم بمتابعة أحدث الأحداث الرياضية والمباريات بدقة عالية عبر القمر الصناعي نايل سات دون الحاجة إلى تشفير أو تعقيدات تقنية.

ضبط تردد قناة beIN Sports Max

يمكنك استقبال تردد قناة beIN Sports Max عبر القمر الصناعي باتباع الخطوات التالية: