5 مهن بدون كفيل في السعودية قدم عليها دلوقتي ومش هتسلم باسبورك لحد

مهن بدون كفيل في السعودية هي محل بحث العديد من الوافدين بالمملكة؛ وقد أعلنت الجهات المسؤولة بالجوازات عن بعض هذه المهن التي لا تتطلب كفيل للأفراد الوافدين من أجل العمل بالمملكة، ويهدف هذا القرار للتيسير على الوافدين لكي يتمكنوا من تخليص أوراقهم سريعًا بلا حاجة لكفيل، خصوصًا وأن العديد من الوافدين قد أكدوا أن الكفيل يستغل الأوضاع الحالية ويطلب أموال كثيرة لاستكمال الإجراءات، ومن وقت الإعلان عن ذلك القرار وقد بدأت الكثير من التساؤلات بشأن ماهية المهن المشمولة بالقرار، والتي سنعرفك عليها في سطور هذا المقال.

مهن بدون كفيل في السعودية

هناك بعض المهن بالمملكة والتي لا تتطلب وجود كفيل، ويمكن للوافد عن طريق هذه المهن أن يأتي للمملكة بلا حاجة لكفيل ويقوم بالتواصل بشكل مباشر مع جهات العمل التي يريدها، وفيما يلي نوضح لك تلك المهن على النحو التالي:

المهن الإدارية.

مهنة المقاولات.

جميع المهن التي تتعلق بالمجال الطبي وذلك سواء كان التمريض أو الأطباء.

العمل كمدير تنفيذي.

مدير المبيعات.

مدير الحسابات.

مهندس الميكانيكا.

الأعمال الحرة كالحرف اليدوية والورش.

مميزات العمل بدون كفيل

المهن المذكورة بالفقرة السابقة هي فقط المهن المشمولة من ذلك القرار، ولكن المهن الأخرى لا تزال بحاجة لوجود كفيل للقدوم للمملكة، وفيما يلي نوضح لك مميزات العمل بلا كفيل على النحو التالي: