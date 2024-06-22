ظهور أبطال جديدة وتصوير الموسم الجديد من مسلسل مؤسس عثمان والقنوات الناقلة له

الموسم السادس من مسلسل المؤسس عثمان سوف يكون اقوى المواسم حيث ان الجميع يرغب في مشاهدته بعد متابعة الخمس مواسم السابقة التي حققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية، لذلك فإن عشاق المسلسل يترقبون لمعرفة موعد عرض الحلقات الأولى من الجزء السادس من المسلسل ويتوقع الجميع أن تكون مشاهد قوية، ومعارك ومفأجات كثيرة بأحداث مثيرة، فان المسلسل يعرض على عدد من القنوات الفضائية التي تعرض الحلقات كاملة وسوف نتعرف عليها خلال.

احداث الموسم الثالث من مسلسل المؤسس عثمان

يتوقع الكثير أن الحلقات القادمة من مسلسل عثمان سوف تكون شيقة حيث انها سوف تضم قلعة بورصة والقضاء على يعقوب وابنه وايضا سوف يكون لدى المؤسس عثمان خطط مستقبلية وفتوحات كثيرة، حيث ان المشاهدين سوف يستمتعون بهذه الاحداث ويتوقع الكثير انه الجزء السادس من المسلسل، سوف يعرض في شهر أغسطس 2024 القادم خاصة بعد أن أعلن طاقم العمل عن قرب الانتهاء من التصوير وتجهيز هذا الموسم.

القنوات الناقلة لمسلسل الجزء السادس

عشاق مسلسل عثمان يرغبون في متابعة الحلقات ويرغبون في معرفة القنوات التي سوف تنقل الجزء السادس عبر شاشتها حيث يمكن ان تشاهد الحلقة كاملة من المسلسل على قناة اليرموك التي يمكن أن تتابعها على القمر الصناعي النايل سات عبر التردد التالي:

اسم القناة اليرموك.

التردد 11167.

القمر الصناعي النايل سات.

الاستقطاب افقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3 /4

كما يمكن لجميع وعشاق مسلسل عثمان مشاهدته بشكل الكتروني ايضا عبر رابط موقع ايجي بست الرسمي او من خلال موقع قصة عشق حيث أن الحلقات تعرض كاملة بأفضل، جودة ممكنة ويمكن أن تشاهد الحاجة من خلال الضغط على الرابط والبحث عن الجزء السادس من مسلسل عثمان والاستمتاع به.