طريقة تحديث الواتساب الذهبي بمميزات رائعة بخطوات سريعة

amal khater تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
طريقة تحديث الواتساب الذهبي بمميزات رائعة بخطوات سريعة
مميزات النسخة الجديدة الواتساب الذهبي

يزداد البحث عن تحميل الواتس اب الذهبي الاستمتاع بالمميزات التي يقدمها فهو من أشهر التطبيقات لارسال الرسائل للاصدقاء والاشخاص الاخرين حيث الوتساب الذهبي له شعبية كبيرة ويقوم بتحميله على الملايين من الاشخاص، لانه يضيف لهم عدد كبير من الاستخدامات التي تسهل عملية إرسال الرسائل، كما انه نسخة معدلة من الوتس اب الاصلي الاخضر، لذلك يضيف عدد كبير من الإضافات الغير موجودة في الواتس العادي ويمكن أن يستمتع بها جميع الاشخاص لذلك سوف نعرض لكم خطوات تحميل الواتس اب 2024 خلال التالي.

طريقة تحميل الوتساب الذهبي 2024

خطوات تحميل الواتساب الذهبي سهلة وبسيطة، كما انه احد التطبيقات المجانية الذي لا يحتاج الى دفع اي اموال لتحميله للهواتف الاندرويد، وكذلك الايفون بالاضافة الى انه لا يحتاج الى مساحة كبيرة، وكذلك خطوات التحميل سهلة ويمكن للمبتدئين تحميل الواتس اب الذهبي عبر هواتفهم واستخدامه بسهولة.

خطوات تحميل الوتساب الذهبي

لذلك يمكن الأفراد بمختلف الهواتف تحميله من خلال عدة خطوات تتمثل فيما يلي:

  • اضغط على رابط الوتساب الذهبي من جوجل
  • اضغط على تسجيل الدخول وسوف يظهر لك مربع باللون الاصفر به سهم.
  • اضغط عليه او اضغط على داونلود وانتظر حتى يتم تثبيت مع السماح وفتح الأذونات فيها الهاتف لتطبيقات مجهولة المصدر.
  • وبعد ذلك اضغط على متابعة ثم اضغط على التالي وسوف يطلب منك ادخال كود البلد ورقم الهاتف ادخلهم بطريقة صحيحة.
  • وسوف يتأكد من هوية الشخص بإرسال كود التحقق المكون من ستة أرقام يجب ان تدخله صحيحة.
  • وبعد ذلك توجه الى اعدادات الواتس اب وقم باختيار اللغة التي سوف تتعامل بها.
  • وكذلك اختار الخط والصوره وغيرها من المعلومات الشخصية الأخرى.
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amal khater

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