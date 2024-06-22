موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل السلطان محمد الفاتح والحلقة الاولى على هذه القناة

العديد من محبي المسلسلات التركية يرغبون في معرفة موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل محمد الفاتح، حيث انه من احد المسلسلات التاريخية الذي يجسد شخصية القائد التاريخي محمد الفاتح أحد القادة في التاريخ الإسلامي الذي استطاعه خوض العديد من المعارك والفتوحات والمسلسل من بطولة النجم اوغلو، حيث السلطان العثماني يقوم بعدد من الحروب والصراعات التي تنتهي بفتح اسطنبول لذلك سوف نتعرف خلال الفقرات التالية عن موعد عرض الموسم الثاني بعد نجاح الموسم الأول وما هي القنوات التي سوف تنقل لمسلسل الحلقات الكاملة عبر شاشتها.

مسلسل السلطان محمد الفاتح

مسلسل السلطان محمد الفاتح يحكي قصة القائد من الطفولة حتى مرحلة الشباب وبعد ذلك البدء في رحلة الخلافة من 21 عام الى 22 عام والفتوحات التي قام بها والحروب التي خاضها، حيث ان المسلسل يمكن ان تشاهده الحلقات كاملة في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت اسطنبول ومكة المكرمة وفي تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة على قناة تي ار تي واحد، وكذلك يمكن ان تشاهده على قناة الفجر الجزائرية مره اسبوعيا يوم الاحد في تمام الساعه 11:00 بتوقيت السعوديه والساعه 10:00 بتوقيت القاهرة.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل السلطان محمد الفاتح

إذا كنت ترغب في مشاهدة جميع حلقات الموسم الثاني من مسلسل السلطان محمد الفاتح والتي سوف تعرض على عدد من القنوات الفضائية من اهمها قناة تي ارضيه التركية التي تتابعها على القمر الصناعي النايل سات بتردد التالي:

تردد القناة 11450.

معدل ترميز 27500.

استقطاب افقي.

معامل تصحيح الخطا ⅚.

وكذلك يمكن ان تتابع المسلسل على قناة الفجر الجزائرية من خلال التردد التالي: