30 اسم ممنوعين|…أسماء ممنوعة للأطفال في السعودية بقرار من وزير الداخلية ابعد عنهم

أسماء ممنوعة للأطفال في السعودية أفصحت عنها الأحوال المدنية بالمملكة، وهذه الأسماء هي الأسماء غير المتماشية مع التعاليم الخاصة بالدين الإسلامي، ويجب كذلك ألا يكون له أي دلالات سلبية، ويراعى ألا تدل تلك الأسماء على أصنام وعدم تعارضها مع التقاليد والعادات الإسلامية، هذا بالإضافة إلى أشياء أخرى، وسنعرفك هنا على الأسماء التي يمنع تسمية الأطفال بها.

أسماء ممنوعة للأطفال في السعودية

ينهى دين الإسلام عن تسمية الأبناء بأي أسماء غير إسلامية، وكذلك الأسماء الحاملة لبعض السلبية أو الدالة على العزة والعظمة، لأن العظمة والعزة لله، وقد قامت الأحوال المدنية بالمملكة بتحديد أسماء ممنوعة للأطفال في السعودية والتي نذكرها كالتالي:

ملكه.

المملكة.

أرم.

نبيه.

ريتال.

تولين.

نردين.

تبارك.

ناريج.

ايلان.

بسملة.

لوران.

الاس.

لورين.

كبريال.

سيتاف.

ليندا.

ملكيتنا.

بره.

لارا.

نانسي.

تيلاج.

راما.

كارمن.

ملاك.

أبرار.

بيان.

بولاند.

بسيل.

بيان.

شروط اختيار أسماء المواليد في السعودية

هناك بعض الضوابط والمعايير التي تم وضعها لاختيار أسماء المواليد على أساسها بالسعودية، وذلك حسب ما صرحت الأحوال المدنية عنه، وتأتي تلك الضوابط والشروط على النحو التالي:

ألا يحتوي الاسم على أي دلالات سلبية نهائيًا.

عدم اختيار الأسماء المشيرة لإبليس أو الشيطان كالأسماء المنتشرة بتلك الفترة.

عدم استخدام أي اسم مركب.

عدم إطلاق الأسماء الدالة على الأصنام.

تجنب الأسماء المخالفة للدين الإسلامي.

ألا يكون لفظ الجلالة موجودًا بالاسم أو أن يكون أحد أسماء الملائكة.

ألا يكون هناك ألقاب بالاسم كالحج وغير ذلك.

أسماء يدفع عليها غرامة

هناك مجموعة من الأسماء التي يدفع عليها غرامة في حالة تسمية الأطفال بها، وذلك كأسماء الشياطين والأصنام مثل: