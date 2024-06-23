ما هي حقيقية استبعاد الفنان محمد سلام من جميع الأفلام السينمائية في مصر والسعودية

مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي شهدوا في الساعات الأخيرة تداولا حول استبعاد الفنان محمد سلام من جميع الأفلام السينمائية في مصر والسعودية وذلك بسبب موقفه الأخير الداعم للقضية الفلسطينية وسكان غزة. في أول رد فعل له على هذه الأنباء أكد محمد سلام أنه ليس لديه أي معلومات حول هذا الأمر موضحا أنه لم يتلق أي اتصالات أو معلومات رسمية تؤكد استبعاده من المشاركة في أعمال سينمائية في البلدين وأضاف الفنان بأنه لم يتم الاتصال به من أي جهة لإخطاره بأي تغيير في وضعه المهني، مشيرا إلى أنه لا يعرف كيف يمكنه التأكد من صحة تلك الشائعات.

استبعاد الفنان محمد سلام من جميع الأفلام السينمائية

تعرض محمد سلام لعدة شائعات في الفترة الأخيرة نتيجة مواقفه المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الأيام الماضية انتشرت على نطاق واسع شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد برفضه المشاركة في إحدى شركات المقاطعة وذلك احتراما وتضامنا مع أهالي غزة ودعما لإخواننا في فلسطين يأتي ذلك في سياق الدمار الهائل الذي يتعرضون له على يد قوات الاحتلال والتي يتم تمويلها من بعض الشركات المقاطعة.

هذه الشائعات أضفت إلى تداول الجدل حول محمد سلام الذي أصبح محط أنظار الرأي العام بسبب مواقفه السياسية والاجتماعية يجدر بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لانتقادات واسعة بسبب مواقفه خاصة بعد تصريحاته المؤيدة للفلسطينيين والتي أثارت استياء بعض الأوساط.

آخر أعمال محمد سلام

آخر أعمال الفنان محمد سلام كانت مشاركته في مسلسل الكبير أوي 8 مع الفنان أحمد مكي خلال الموسم الرمضاني الماضي حقق المسلسل نجاحا كبيرا وشهرة واسعة بين الجمهور حيث أدى سلام دورا بارزا في العمل الكوميدي الذي نال استحسان النقاد والمشاهدين على حد سواء.