خذ الاكود دي ودمر اعدائك في اللعبه.. اقوى وافضل اكواد ببجي + طريقة استبدالها رسميا مضمونه 100%

تعد اكواد ببجي 2024 من أحد الوسائل الهامة لجميع اللاعبين للحصول على المتعه والمغامره في هذه اللعبة التي تعد من اشهر الالعاب القتالية في العديد من الدول لان الاكواد تساعدك في تحقيق الانجازات والانتصارات والمهام بسهولة والوصول الى مستويات متقدمة بسرعة وتستطيع التفوق على اللاعبين الآخرين، وتصبح من اللاعبين المحترفين والمتقدمين في اللعبة، فهي توفر لك اسلحة فتاكة تستطيع من خلالها انجاز المهمات في اسرع وقت ممكن، لذلك سوف نتعرف خلال الفقرات التالية عن طريقة سهلة ومضمونة للحصول على اكواد ببجي 2024.

اكواد ببجي 2024

يمكنك استخدام أكواد ببجي جديده وغير مستعمله حيث انها تساعدك في الحصول على المكافآت والجوائز والهدايا المتعددة مثل الذخيرة والأسلحة القويه والازياء والملابس المختلفة حيث تتمثل هذه الاكواد كالتالي:

MERCI EID

PGHZDBTFZ95

S78FTU2XJ

TIFZBJZWMN

TIFZQZANGS

TQI ZBZ 76F

TQI ZBZ 76F

8 CUY 84 RG 25 OKW

BAPPZBZXF5

MERCI EID

BBVNZBZ4M9

LEVKIN1QPCZ

TQHZP 76F

BBK ZEZET 8

PGHZDBTFZ95U

BBK ZBZ 8FW

TQHZP 7TF

TIFZBJZWMN

وهذه الاكواد جديدة يمكن استخدامها في شحن ببجي والحصول على المزايا التي توفرها للاعبين وسوف تستطيع الفوز بسهولة من خلالها.

طريقة استبدال اكواد ببجي 2024

يمكن استبدال اكواد ببجي لجميع اللاعبين بسهولة عبر الموقع الرسمي الخاص باللعبة باتباع الخطوات التالية:

اضغط على موقع ببجي الرسمي ثم قم بتسجيل الدخول وإدخال البيانات المطلوبة.

ثم ادخل حسابك على اللعبة والرقم التعريفي اضغط على استبدال اكواد ببجي وأدخل رمز المرور.

وبعد أن تتأكد من عملية الاستبدال وسوف يتم اضافتها مباشرة.

وبهذه الطريقة تستطيع استرداد الاكواد واستخدمها في المهمات المختلفة حيث ان هناك البعض منها يعطيك دراجات ناريه ذات سرعة رائعة او ملابس مميزة او عدد عشوائي من الجوائز والهدايا المختلفة.