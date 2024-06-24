تردد قناة ssc الرياضية السعودية الناقلة لكوبا امريكا بدون تشفير

قناة SSC الرياضية السعودية تحظى بشعبية كبيرة بين عشاق كرة القدم في الوطن العربي حيث تعد واحدة من أبرز القنوات التي تختص في بث المحتوى الرياضي على مستوى العالم العربي تتميز القناة بتقديمها لتغطية شاملة ومباشرة لمختلف الأحداث الرياضية ولها حصة كبيرة في نقل المباريات والبطولات الكبرى بما في ذلك التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم حققت SSC الرياضية السعودية إنجازا مهمًا بالحصول على حقوق بث جميع مباريات التصفيات الآسيوية والإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 مما يجعلها واحدة من القنوات المفضلة للمشاهدين العرب.

تردد قناة ssc الرياضية السعودية

ضبط ترددات قنوات SSC الرياضية السعودية يعد أمرا بسيطا وضروريا لعشاق الرياضة في المملكة العربية السعودية يمكن بسهولة ضبط جهاز الاستقبال الفضائي الخاص بك للاستمتاع بمشاهدة أحدث الأحداث الرياضية عبر قنوات SSC تعتبر ترددات SSC من بين الأكثر شهرة في المملكة حيث توفر تغطية متكاملة لمختلف الأحداث الرياضية الكبرى سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

ينصح بضبط الترددات بدقة لضمان استقبال إشارة قوية واستمتاع متواصل بكل تفاصيل المباريات والبرامج الرياضية المتنوعة التي تعرض على قنوات SSC يمكن استقبال القنوات من خلال الأقمار الصناعية التالية:

تردد قناة SSC Sport 1

التردد: 12523 ميجاهرتز

معدل الترميز: 27500 كيلو رمز في الثانية

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة SSC Sport 2

التردد: 12524 ميجاهرتز

معدل الترميز: 27500 كيلو رمز في الثانية

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة SSC Sport 3

التردد: 12525 ميجاهرتز

معدل الترميز: 27500 كيلو رمز في الثانية

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة SSC Sport 4

التردد: 12526 ميجاهرتز

معدل الترميز: 27500 كيلو رمز في الثانية

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة SSC Sport 5

التردد: 12527 ميجاهرتز

معدل الترميز: 27500 كيلو رمز في الثانية

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة SSC Sport 6

التردد: 12528 ميجاهرتز

معدل الترميز: 27500 كيلو رمز في الثانية

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة SSC Sport 7

التردد: 12529 ميجاهرتز

معدل الترميز: 27500 كيلو رمز في الثانية

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة SSC Sport 8

التردد: 12530 ميجاهرتز

معدل الترميز: 27500 كيلو رمز في الثانية

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

باستخدام هذه الترددات يمكن للمشاهدين الاستمتاع بالتغطية الشاملة والعالية الجودة لكافة الأحداث الرياضية عبر قنوات SSC الرياضية السعودية.