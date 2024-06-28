+9999 جوهرة من هنا|…خطوات شحن جواهر فري فاير المجانية من الموقع الرسمي وببلاش بمناسبة الذكرى السابعة

خطوات شحن جواهر فري فاير المجانية يبحث عنها كل لاعبين تلك اللعبة تقريبًا؛ حيث تمكنهم تلك الجواهر من الاستفادة من إضافات أخرى داخل اللعبة كالأسلحة المتطورة مثلًا والتي يستطيعون من خلالها إنجاز مهمات اللعبة بسهولة وسرعة اكبر والتقدم بها بشكل أسرع، وهو ما يدل على أهميتها وأهمية حصول الأشخاص المحبين لهذه اللعبة عليها، ولذا فإننا سنعرفك في سطور هذا المقال على كيفية شحن هذه الجواهر بشكل مجاني وبطريقتين مختلفتين كذلك بإمكانك اختيار أحدهما حسب رغبتك.

خطوات شحن جواهر فري فاير المجانية

يمكنك أن تقوم بشحن الجواهر داخل لعبة فري فاير بشكل مجاني وبسيط، وذلك باتباع خطوات شحن جواهر فري فاير المجانية على النحو التالي:

يتم الدخول على الموقع المخصص لشحن الجواهر الخاصة بلعبة فري فاير.

يتم بعدها اختيار نوع الجهاز الراغب بشحن الجواهر عليه سواء كان ايفون او أندرويد أو كمبيوتر

ويتم بعد ذلك تدوين رقم ال id المتعلق باللاعب بالمكان المحدد له.

ومن ثم اضغط فوق زر موافق.

اختر بعد ذلك عدد الجواهر الراغب في شحنها.

وبعد أن ينتهي التحميل اضغط فوق الأيقونة المدون عليها تحقق الآن.

وقم بعد ذلك بإتباع الإجراءات المعروضة أمامك عبر الموقع لإتمام عملية الشراء والدفع.

كيفية شحن جواهر فري فاير عبر تطبيق ‏Freeze Redeem Code‏

توجد طرق عديدة بإمكانك أن تشحن الجواهر داخل لعبة فري فاير عن طريقها باستخدام تطبيق يدعى فريز ريديم كود، وفيما يلي نوضح لك أهم تلك الطرق على النحو التالي: