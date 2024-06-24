تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد 2024 الناقلة للبطولات الاسيوية بدون تشفير

تتمتع قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة بشهرة واسعة في الدول العربية والغربية بفضل اهتمامها الكبير بتغطية جميع المباريات المحلية والعالمية بشكل مباشر ومجاني تعد هذه القناة من الرواد في نقل الأحداث الرياضية حيث تركز بشكل خاص على بث المباريات الحية لكرة القدم ومختلف الرياضات الأخرى تأتي الأخبار السارة لعشاق الرياضة هذا العام بإعلان إدارة قناة أبوظبي الرياضية عن حصولها على حقوق نقل وبث كافة البطولات الآسيوية بشكل مباشر يضمن هذا الإعلان للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصة متابعة البطولة عبر شاشاتهم بدون تشفير.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد 2024

قناة أبوظبي الرياضية تعد واحدة من القنوات الرياضية الرائدة التي حققت شهرة واسعة في الوطن العربي والعالم الغربي بفضل تغطيتها الشاملة والحصرية للمباريات المحلية والدولية بثا مباشرا يعتبر الحصول على ترددات صحيحة لهذه القناة أمرا أساسيا لمحبي الرياضة الذين يسعون لمتابعة الأحداث الرياضية خاصة مع انطلاق كأس أمم آسيا الثامنة عشرة.

تقدم قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة تغطية مباشرة لأبرز الأحداث الرياضية في المنطقة وحول العالم ما جعلها وجهة مفضلة للمشاهدين. تُعرف القناة بتقديم برامج تحليلية متميزة إلى جانب بث المباريات الحية مما يثري تجربة المشاهدة للمتابعين إليك ترددات قناة أبوظبي الرياضية على الأقمار الصناعية المختلفة:

تردد قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة على نايل سات

التردد: 11411 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500 كيلو رمز في الثانية

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة على عرب سات

التردد: 11526 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500 كيلو رمز في الثانية

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة أبوظبي الرياضية HD

التردد: 12091 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500 كيلو رمز في الثانية

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أبوظبي الرياضية HD على عرب سات

التردد: 11804 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500 كيلو رمز في الثانية

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

تعكس هذه الترددات التزام قناة أبوظبي الرياضية بتقديم تجربة مشاهدة متميزة لجمهورها من خلال الأقمار الصناعية الرائدة في البث الرياضي تتيح هذه القنوات للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاستمتاع بمتابعة البطولات والمباريات الرياضية بكل راحة وبدون تشفير ما يجعلها خيارا مثاليا لعشاق الرياضة في كل مكان.