ملايين الإيرادات… فيلم ولاد رزق الجزء 3 كامل HD.. يتصدر شباك تذاكر افلام عيد الأضحي في مصر والوطن العربي

فيلم ولاد رزق الجزء 3 كامل HD القاضية بطولة النجم أحمد عز يواصل تصدر شباك تذاكر أفلام عيد الأضحى، محققًا نجاح كبير ولليوم التاسع على التوالي يحافظ الفيلم على مركزه الأول في شباك التذاكر سجل الفيلم إيرادات قدرها 22.4 مليون جنيه أول أمس الخميس، مما رفع إجمالي إيراداته إلى 114 مليون جنيه حتى الآن.

هذا النجاح الباهر يجعل أحمد عز صاحب أعلى إيرادات يومية وأسبوعية في تاريخ السينما المصرية، كما سجل أعلى إيرادات افتتاحية في الوطن العربي، بالإضافة إلى تحقيقه أعلى إيرادات في أول أيام عيد الأضحى وأعلى إيرادات خلال أيام العيد في تاريخ السينما المصرية.

فيلم ولاد رزق الجزء 3 كامل HD

حضر صناع فيلم ولاد رزق 3 القاضية مؤخرا العرض الخاص للفيلم في المملكة العربية السعودية، وكان في مقدمتهم النجم أحمد عز شهد العرض حضور حوالي 1000 مشاهد، مما يعكس الحماس الكبير الذي يحيط بالفيلم، شارك في هذا الحدث العديد من النجوم البارزين الذين تألقوا على السجادة الحمراء.

من بين الفنانين الذين حضروا العرض الخاص في السعودية كان عمرو يوسف، آسر ياسين، نسرين أمين، أسماء جلال، محمد لطفى، كريم قاسم، وهشام نزيه كما تواجدت نخبة من النجوم المشهورين مثل إلهام شاهين، نيللي كريم، ليلى علوي، وأحمد فهمي كان هذا الحضور الكبير بمثابة دعم قوي للفيلم وإشارة إلى النجاح الكبير الذي حققه منذ بدء عرضه.

أفلام تتنافس في دُور العرض حاليًا

تتنافس حاليًا في دور العرض السينمائية مجموعة من الأفلام البارزة، مما يخلق أجواء مليئة بالإثارة والتشويق لمحبي السينما من بين هذه الأفلام، فيلم أهل الكهف الذي يضم في بطولته النجم خالد النبوي، ويعد واحد من الأعمال التي تلفت الأنظار بتصويره الدرامي المميز وقصته المثيرة.

إلى جانب ذلك يعرض فيلم اللعب مع العيال الذي يقوم ببطولته الفنان محمد عادل إمام الفيلم يقدم جرعة من الكوميديا والدراما التي تميز أعمال محمد إمام، مما يجعله خيارا شعبيا بين الجمهور الباحث عن الترفيه والمتعة.