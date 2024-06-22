طريقة عجينة الكنافة الشعرية بالعجينة المضبوطة

الكنافة هي من الحلويات الشرقية الشهيرة والمحببة لدى الكثير من الناس، وتتميز بمذاقها اللذيذ وشكلها الجميل، وتتكون الكنافة من عجينة رقيقة تشبه الشعر، تسمى عجينة الكنافة الشعرية، وتحشى بالجبن أو القشطة أو المكسرات أو الكاسترد أو المهلبية، وتسقى بالشربات الحلوة، وخلال هذه الفقرة يتساءل الكثيرون عن طريقة عجينة الكنافة الشعرية، لذلك في هذا المقال، سنتعرف على طريقة عجينة الكنافة الشعرية بالتفصيل وبمكونات بسيطة.
مكونات عجينة الكنافة الشعرية
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يتساءل الكثير من ربات البيوت عن طريقة عجينة الكنافة الشعرية في المنزل بسهولة، حيث يعتقد البعض أنها طريقة تحضيرها معقدة للغاية، ولكنها في غاية السهولة، وتتمثل فيما يلي:
- المكونات:
- دقيق (2 كوب).
- نشا (1 كوب).
- حليب بودرة (1 ملعقة كبيرة).
- ملح (رشة صغيرة).
- سكر (نصف ملعقة كبيرة).
- ماء (حوالي 2 كوب وربع كوب إضافي قد يحتاج).
- زيت نباتي (2 ملعقة كبيرة).
طريقة عمل عجينة الكنافة
- في وعاء كبير، نخلط الدقيق والنشا والحليب البودرة والملح والسكر جيدًا.
- نضيف الماء تدريجيًا مع الخلط بالمضرب اليدوي أو الخلاط الكهربائي، حتى نحصل على خليط سائل وناعم وخالي من التكتلات.
- نضيف الزيت النباتي ونخلط مرة أخرى.
- نسخن مقلاة غير لاصقة وندهنها بقليل من الزيت.
- نأخذ زجاجة بلاستيكية فارغة، ونقوم بثقب الغطاء بمسمار ساخن، بحيث يكون الثقب صغيرًا جدًا.
- نملأ الزجاجة بالخليط السائل، ونغلقها بالغطاء المثقوب.
- نضغط على الزجاجة برفق، ونرش الخليط على المقلاة بحركات دائرية، بحيث يتشكل طبقة رقيقة من الخيوط الشبيهة بالشعر.
- نترك الخيوط تنضج على النار لمدة دقيقة واحدة تقريبًا، ثم نقلبها بملعقة خشبية أو مشبك معدني، ونتركها تنضج من الجهة الأخرى لمدة دقيقة أخرى.
- نرفع الخيوط من المقلاة، ونضعها في صينية مبطنة بورق الزبدة، ونكرر العملية حتى ننفذ كل الخليط.
- نترك الخيوط تبرد تمامًا، ثم نستخدمها في تحضير الكنافة بالحشوة التي نريدها.