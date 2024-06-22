طريقة عجينة الكنافة الشعرية بالعجينة المضبوطة

الكنافة هي من الحلويات الشرقية الشهيرة والمحببة لدى الكثير من الناس، وتتميز بمذاقها اللذيذ وشكلها الجميل، وتتكون الكنافة من عجينة رقيقة تشبه الشعر، تسمى عجينة الكنافة الشعرية، وتحشى بالجبن أو القشطة أو المكسرات أو الكاسترد أو المهلبية، وتسقى بالشربات الحلوة، وخلال هذه الفقرة يتساءل الكثيرون عن طريقة عجينة الكنافة الشعرية، لذلك في هذا المقال، سنتعرف على طريقة عجينة الكنافة الشعرية بالتفصيل وبمكونات بسيطة.

مكونات عجينة الكنافة الشعرية

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يتساءل الكثير من ربات البيوت عن طريقة عجينة الكنافة الشعرية في المنزل بسهولة، حيث يعتقد البعض أنها طريقة تحضيرها معقدة للغاية، ولكنها في غاية السهولة، وتتمثل فيما يلي:

المكونات:

دقيق (2 كوب).

نشا (1 كوب).

حليب بودرة (1 ملعقة كبيرة).

ملح (رشة صغيرة).

سكر (نصف ملعقة كبيرة).

ماء (حوالي 2 كوب وربع كوب إضافي قد يحتاج).

زيت نباتي (2 ملعقة كبيرة).

طريقة عمل عجينة الكنافة