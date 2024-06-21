نزله بلا حظر.. أبرز مزايا WhatsApp Gold واتساب الذهبي التحديث الأخير هتتفاجئ!.. حمله بس عيبه

مع إطلاق العديد من النسخ المشابهة لتطبيق واتساب الأصلي، ليتم إطلاق نسخة جديدة من تطبيق واتساب الذهبي WhatsApp Gold التي يمتلك العديد من المميزات والخصائص التي يبحث عنها ملايين المستخدمين حول العالم، ليكون من أفضل المنصات الفورية، لكن مع توفر بعض العيوب التي يجب الحذر منها، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

طريقة تحميل واتساب الذهبي WhatsApp Gold

في حالة إذا رغبت بتنزيل واتساب الذهبي WhatsApp Gold سواء كان على جهازك الأندر ويد والأيفون، لابد من اتباع مجموعة من الخطوات الهامة التي تتمثل في الأتي:-

أولاً يتم حفظ نسخة احتياطية من البيانات المتواجدة على تطبيق واتساب القديم.

ثم يتم الانتقال إلى الموقع الرسي لواتساب الذهبي WhatsApp Gold والتأكد من أنها الرسمي.

ثم يتم النقر على زر “تحميل” أو “تنزيل”.

ليتم العمل على تثبيت التطبيق عبر جهازك سواء كان الأندرويد أو الأيفون.

تسجيل الدخول إلى التطبيق مع إدخال رمز التحقق المرئي.

وعندها ستتمكن من الإستمتاع بكافة الميزات التي يوفرها التطبيق.

مميزات واتساب الذهبي WhatsApp Gold

من أكثر المميزات والخصائص التي يوفرها تطبيق واتساب الذهبي WhatsApp Gold، ومن بينها الأتي:-

التطبيق متوفر مجانًا.

كذلك فهو يعد نسخة معدلة ن التطبيق.

كذلك التطبيق ضد الحظر.

تسهيل إمكانية تغيير الخطوط والأيقونات التي يوفرها التطبيق.

تحميل الصور والفيديوهات على القصص المنشورة.

إخفاء أخر ظهور.

عيوب تطبيق واتساب الذهبي

كما أن تطبيق واتساب الذهبي WhatsApp Gold جاءت عيوبه كالتالي:-