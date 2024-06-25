رابط التسجيل في منفعة ذوي الإعاقة 2024 بسلطنة عمان spf.gov.om

يقدم صندوق الحماية الاجتماعية مبادرة منفعة ذوي الإعاقة في سلطنة عمان والتي تهدف إلي تقديم مساعدات مالية بهدف رفع مستوى المعيشة والاستقرار الحياتي، كما يمكن للأرامل والأيتام وكبار السن التسجيل في هذه المبادرة للحصول على الدعم المالي وفي هذا السياق دعونا نتعرف على التسجيل في منفعة ذوي الإعاقة سلطنة عمان 2024 ونترك لكم رابط التسجيل في هذا التقرير لكل من يرغب يتابع القادم معنا.

التسجيل في منفعة ذوي الإعاقة سلطنة عمان 2024

يمكن التسجيل في منفعة ذوي الإعاقة عمان من خلال تنفيذ الخطوات الآتية:

في البداية يجب الذهاب الي الموقع الرسمي لصندو ق الحماية الاجتماعية.

قم بالضغط على تسجيل دخول والضغط على مزايا الحياة الاجتماعية ستجدها أعلى الصفحة.

اختار منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة.

اختار منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة. يجب الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالموقع.

قم بتدوين البيانات المطلوبة بدقة في الحقول المخصصة لذلك.

انقر فوق تسجيل ومن ثم قم بتحديد منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة.

قم بإرفاق المستندات المطلوبة وانقر فوق تسجيل الطلب.

انتظر حتى تقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلب والرد عليه.

ماذا تشمل منفعة ذوي الإعاقة في سلطنة عمان؟

تقدم مبادرة منفعة ذوي الإعاقة في سلطنة عمان دم يشمل ما يلي:

تغطية نفقات الرعاية الصحية.

تحسين مستوى المعيشة للمسجلين في المنفعة.

مبلغ مالي ثابت يتراوح من 100 حتى 300 ريال عماني.

تغطية نفقات العلاج لكي يتم الشخص فترة العلاج بيسر.

شروط منفعة ذوي الإعاقة

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر للتسجيل في مبادرة منفعة ذوي الإعاقة في سلطنة عمان وهي تتمثل في النقاط التالية: