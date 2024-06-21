“باقي 72 ساعة” وزارة الإسكان السعودي تكشف عن موعد إيداع الدعم السكني لشهر يونيو 2024

وزارة الإسكان أوضحت موعد إيداع الدعم السكني كما أعلنت الوزارة أن فتح باب التسجيل مازال مستمر للمواطنين الذين يرغبون في الحصول على دعم سكني وذلك بعد توافر الشروط والضوابط التي أعلنت عنها الوزارة، ويأتي ذلك في ظل حرص الحكومة السعودية لتوفير السكن المناسب للمواطنين الذين يعانون من عدم توافر مسكن ملائم، ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم موعد صرف الدعم وشروط الحصول عليه.

موعد إيداع الدعم السكني

يبحث الكثير من المواطنين المستفيدين من دعم سكني عن معرفة موعد إيداع الدعم حيث أوضحت وزارة الإسكان في المملكة السعودية أن موعد الصرف المحدد هو يوم 24 من الشهر الميلادي وهو موعد ثابت لصرف الدعم شهرياً وفي حالة مصادفة إجازة رسمية أو عطلة يتم تقديم موعد الصرف أو تأخير، وبالنسبة لموعد صرف دعم سكني لشهر يونيو من المقرر أن يكون يوم الإثنين 24 من شهر يونيو الموافق هجريا 18 من شهر ذي الحجة، أشارت الوزارة أن التفاصيل الخاصة بالدعم وموعد الصرف يتم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الإسكان السعودية.

شروط استحقاق دعم سكني

في السياق نفسه وزارة الإسكان أوضحت الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على دعم سكني وذلك من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه وجاءت الشروط على النحو التالي: