“استمتع بأحلي اغاني الاطفال”.. تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات وعرب سات 2024

عند التطرق إلى أشهر قنوات الأطفال الفضائية في العالم العربي من الضروري ذكر قناة “طيور الجنة” المميزة والمحبة من قبل الكثيرين، فقد حققت هذه القناة نسبة مشاهدة مرتفعة وفازت بقلوب ملايين الأطفال من مختلف أرجاء العالم العربي، وكذلك لاقت قبولا وإعجابا من الأهل الذين أثنوا على محتواها الترفيهي والتعليمي، وتقدم “طيور الجنة” اغاني تعليمية وأناشيد تربوية بجودة عالية.

تحديث تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

قناة طيور الجنة تعد من القنوات الشهيرة منذ عدة سنوات، حيث تقدم محتوى حصري مخصص للأطفال يتضمن أغاني شيقة وممتعة أسعدت قلوب الأطفال الصغار لديها عدد كبير من المتابعين في جميع أنحاء العالم العربي الآن، ويمكن تنزيل تردد قناة طيور الجنة بيبي على القمر الصناعي عرب سات لمشاهدة أغاني الأطفال المفضلة لديهم، لهذا السبب سوف نوضح لكم تفاصيل تردد القناة الفضائية لمشاهدة جميع البرامج الغنائية المقدمة لهم كما يلي:

التردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل ترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

أقوى أشارة تردد لقناة طيور الجنة

تعتبر قناة طيور الجنة بيبي واحدة من القنوات المفضلة لدى الأطفال العرب حيث تقدم محتوى يساهم في تعليم الأطفال بعض القيم الأخلاقية والدينية عبر الأناشيد الدينية المقدمة للأطفال الصغار بالإضافة إلى ذلك تعرض القناة أغاني جديدة ومميزة تشغل الأطفال في معظم الأوقات، لذلك نقدم لكم اليوم تردد قناة طيور الجنة بيبي على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة أحدث الأغاني والبرامج المقدمة لجميع الأطفال في هذا الوقت وتفاصيل التردد الحالي للقناة الفضائية هي كما يلي:

تردد القناة: 11274.

معامل الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

طريقة تثبيت قناة طيور الجنة

لاستقبال تردد قناة طيور الجنة عليك اتباع عدة خطوات والتي تتضمن مايلي: