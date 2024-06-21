عاجل! تعرف على موعد صرف الدعم السكني عن شهر يوليو 2024

تسعى وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية إلى توفير بيئة سكنية مناسبة للمواطنين من خلال برامج الدعم المختلفة، ومن بين هذه البرامج يأتي برنامج الدعم السكني، الذي يستهدف المواطنين ذوي الدخل المحدود والمستحقين للحصول على مسكن ملائم، وفيما يلي سنستعرض شروط الحصول على الدعم السكني، وكذا موعد صرف الدعم لشهر يوليو 2024.

شروط الحصول على الدعم السكني 1445

حددت وزارة الإسكان السعودية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين للحصول على الدعم السكني، حيث تشمل هذه الشروط ما يلي:

الجنسية السعودية: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حيث لا يشمل البرنامج المقيمين.

العمر: بجب ألا يقل عمر المتقدم للحصول على الدعم السكني عن 25 عامًا.

عدم التسجيل في برامج سابقة: يجب ألا يكون المتقدم قد سبق له التسجيل في أي من برامج الدعم السكني الأخرى التي تقدمها وزارة الإسكان.

عدم القدرة المالية: يجب إثبات عدم القدرة المالية على شراء مسكن مناسب في الوقت الحالي.

الدخل المحدود: يستهدف البرنامج أصحاب الدخل المحدود فقط.

عدم امتلاك مسكن: يجب ألا يمتلك المتقدم أو أي من أفراد أسرته مسكنًا مسجلًا بأسمائهم في الوقت الحالي.

موعد صرف الدعم السكني لشهر يوليو 2024

هذا وقد أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن موعد صرف الدعم السكني لشهر يوليو 2024، حيث سيتم صرف الدعم للمستحقين بدءًا من يوم الاثنين القادم، الرابع والعشرين من شهر يوليو 2024، الموافق الثامن عشر من شهر ذي الحجة 1445، وبذلك يتبقى يومان فقط على الموعد المحدد لإيداع الدعم في حسابات المستفيدين.

خطوات الاستعلام عن الدعم السكني

للاستعلام عن نتيجة الحصول على الدعم السكني، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة الإسكان أو بوابة الدعم السكني: قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الإسكان أو بوابة الدعم السكني.

اختيار خيار “نتائج الدعم السكني”: اضغط على هذا الخيار للاستمرار.

إدخال رقم الهوية الوطنية: أدخل رقم الهوية الوطنية الخاص بك.

عرض النتيجة: اضغط على زر “عرض النتيجة” للاطلاع على حالة طلبك.

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