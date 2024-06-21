تسهيلاً على الطلاب.. وزارة الداخلية السعودية تخصص رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1446

ahmed masoud تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
تسهيلاً على الطلاب.. وزارة الداخلية السعودية تخصص رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1446
تسهيلاً على الطلاب.. وزارة الداخلية السعودية تخصص رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1446

أتاحت وزارة الداخلية السعودية رابط إلكتروني للتسجيل في جامعة الملك فهد الأمنية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة لعام 1445، وتعد تلك الفرصة هامة للشباب حديثي التخرج، كما أعلنت الجامعة عن الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للالتحاق بالجامعة، ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم رابط التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية وشروط الالتحاق.

شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية

أعلنت جامعة الملك فهد الأمنية عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للالتحاق بها وجاءت على النحو التالي:

  • أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ومن أبوين سعوديين.
  • ألا يكون معدل الثانوية العامة التراكمي أقل من 80%.
  • أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة لعام 1445.
  • أن يكون معروف عن المتقدم حسن السلوك والسير.
  • يجب على المتقدم أن يكون لائق صحياً وبدنياً.
  •  لا يكون طول المتقدم أقل من 165 سم.
  • أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.
  • أن لا يكون عمر المتقدم أقل من 17 سنة.
  • في حالة كان الشخص متزوج يجب أن يكون متزوج من امرأة سعودية.
  • ألا يكون صدر ضد المتقدم حكم جنائي مخلف بالشرف والأمانة.
  • أن يجتاز المتقدم اختبار القدرات بنسبة 70% لا أقل.

رابط التقديم كلية الملك فهد 1446

يبحث الكثير من الطلاب الراغبين في الالتحاق بجامعة الملك فهد عن معرفة خطوات التسجيل حيث يمكن التقديم في الكلية عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

  • في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الرسمي لمنصة أبشر  الإلكترونية.
  • قم بكتابة الاسم وأيضا كلمة السر.
  • اضغط على الخدمات الإلكترونية.
  • اختر خدمة التسجيل في جامعة الملك فهد.
  • بعد ذلك قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
  • قم بإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة.
  • اضغط على كلمة تقديم.
  • بعد ذلك تقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلب والرد عليه.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
ahmed masoud

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
الكشوفات ظهرت هسّـــه.. كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم العراق spa.gov.iq/umbrella
إنضم لقناتنا على واتساب