تسهيلاً على الطلاب.. وزارة الداخلية السعودية تخصص رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1446

أتاحت وزارة الداخلية السعودية رابط إلكتروني للتسجيل في جامعة الملك فهد الأمنية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة لعام 1445، وتعد تلك الفرصة هامة للشباب حديثي التخرج، كما أعلنت الجامعة عن الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للالتحاق بالجامعة، ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم رابط التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية وشروط الالتحاق.

شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية

أعلنت جامعة الملك فهد الأمنية عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للالتحاق بها وجاءت على النحو التالي:

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ومن أبوين سعوديين.

ألا يكون معدل الثانوية العامة التراكمي أقل من 80%.

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة لعام 1445.

أن يكون معروف عن المتقدم حسن السلوك والسير.

يجب على المتقدم أن يكون لائق صحياً وبدنياً.

لا يكون طول المتقدم أقل من 165 سم.

أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.

أن لا يكون عمر المتقدم أقل من 17 سنة.

في حالة كان الشخص متزوج يجب أن يكون متزوج من امرأة سعودية.

ألا يكون صدر ضد المتقدم حكم جنائي مخلف بالشرف والأمانة.

أن يجتاز المتقدم اختبار القدرات بنسبة 70% لا أقل.

رابط التقديم كلية الملك فهد 1446

يبحث الكثير من الطلاب الراغبين في الالتحاق بجامعة الملك فهد عن معرفة خطوات التسجيل حيث يمكن التقديم في الكلية عن طريق اتباع الخطوات الآتية: