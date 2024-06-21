ثبت الان تردد قناة وناسة 2024 علي جميع الأقمار الصناعية بجودة عالية الدقة واستمتع بمغامرات لولو الشطورة

قناة وناسه كيدز تعد واحدة من أبرز قنوات الأطفال التي نالت شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، حيث تقدم مجموعة من الأغاني المفرحة التي تساعد الأطفال في تعلم الحروف والأرقام، مع الحرص على عدم تضمين ألفاظ غير مرغوب فيها، إضافة إلى ذلك، تبث قناة وناسه كيدز آيات من القرآن الكريم على مدار اليوم، مما جعلها محبوبة جدًا بين الأطفال وأكثر المشاهدة في الوقت الراهن. كما تقدم القناة أغاني عن الطبخ والحيوانات والألوان، والتي تسهم في تنمية ذكاء الطفل وتعريفه بالبيئة المحيطة به، ويستمتع الأطفال بمشاهدة هذه الأغاني لفترات طويلة دون شعور بالملل، وتوفر القناة للآباء والأمهات وسيلة لتسلية أطفالهم دون عناء.

تردد قناة وناسه الجديد على جميع الأقمار:

اسم القمر: عرب سات

تردد قناة وناسة بيبي :١١٤٧٠

معدل الاستقطاب : عمودي

القمر الصناعي لوناسة:نايل سات

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠

معامل تصحيح الخطا :٥/٦

الجودة :sd

تردد قناة وناسه كيدز العرب سات

تردد القناة :١١٢٧٠ا

اسم القمر :عرب سات

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠

معامل تصحيح الخطا :٣/٤

الجودة :hd

خطوات ضبط تردد قناه وناسه كيدز :

من أجل قيام أطفالك بالاستمتاع بمحتوى القناة المميز، والذي يشمل أغاني لولو الشهيرة والبرامج التعليمية المفيدة، عليك اتباع الخطوات التالية لإضافة قناة وناسه كيدز إلى جهاز التلفاز الخاص بك:

1. اضغط على زر الإعدادات الموجود في القائمة الرئيسية للتلفاز.

2. من قائمة الإعدادات، اختر خيار “إضافة تردد”.

3. في هذه الخطوة، قم بإدخال التردد الخاص بقناة وناسه كيدز، إلى جانب معدل الترميز والاستقطاب وتصحيح الخطأ.

4. بعد إدخال هذه المعلومات، اضغط على زر “البحث”.

5. انتظر حتى يكتمل البحث عن القناة.

6. عُد إلى قائمة القنوات في التلفاز واختر قناة وناسه كيدز، ثم استمتع بمشاهدة محتواها الرائع مع أطفالك.