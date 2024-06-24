استعلم الآن عبر لينك نتائج البيام 2024 رابط bem.onec.dz+موعد الإعلان عن النتائج

لينك نتائج البيام يبحث عنه الطلاب بشهادة التعليم المتوسط؛ حتى يستطيعوا من خلاله أن يحصلوا على نتائجهم بكل سهولة، وقد تم توفير ذلك اللينك لهم ليوفر عليهم وقتهم وجهدهم، وقد قام وزير التربية عبدالحكيم بلعابد بالكشف عن الموعد الذي ستعلن به نتائج البيام بحوار تلفزيوني، وذلك وسط قلق وترقب كبير من الطلاب، هذا فضلاً عن قلق وترقب أولياء الأمور كذلك، وذلك لأنه كان يتوقع نزول الدرجات على الموقع الرسمي يوم 25 يونيو الحالي، ولكن تأجل ذلك الموعد لموعد آخر سنعرفك عليه في هذا المقال وسنعرفك كذلك على كيفية الاستعلام عن تلك النتائج.

لينك نتائج البيام

يمكن للطلاب استخدام لينك نتائج البيام حتى يعرفوا النتائج الخاصة بهم بكل سهولة، وفيما يلي نوضح لك لينك النتائج وكيفية استخدامه على النحو التالي:

يتم الدخول إلى الموقع الخاص بالديوان الوطني للمسابقات والامتحانات.

يتم إدخال رقم الطالب القومي ورمز المرور المعتمد.

ومن ثم اختر خيار النتائج بعد ذلك من داخل قائمة الخدمات.

واضغط أبعدها فوق الخدمة المخصص لاستعراض النتائج الخاصة بالتعليم المتوسط.

أدخل بعد ذلك كافة البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

ومن ثم اضغط فوق الزر المخصص لعرض النتائج.

وانتظر بعدها لبضع دقائق إلى أن تظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بنتيجة الطالب.

موعد الإعلان عن نتائج البيام

بعد قيام وزير التربية عبدالحكيم بلعابد بالإعلان عن الموعد الذي ستعرض به النتائج الخاصة بامتحانات البيام، فقد كان من المقرر أن يعلن عنها يوم الثلاثاء بتاريخ 25 من يونيو الحالي، ولكن تم تأجيلها ليوم السبت بتاريخ 29 من يونيو الحالي، وقد أكد أن تأخير الموعد هو لمصلحة الطلاب، فقد أشار لأن التصحيح والتدقيق يتم بشكل دقيق حتى يضمن ألا يتم ظلم أي طلب في الدرجات الخاصة به.