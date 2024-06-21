تفاصيل حقيقة..تسريب امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2024 بالاجابات كاملة على التليجرام

تسريب امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2024، والتي يتم تداول الآن عدة نماذج على موقع التواصل الاجتماعي التليجرام تدعى أنها امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي للدور الأول، والتي تبدأ أولي الامتحانات المواد المضافة إلى المجموع من الغد السبت الموافق 22 يونيو في كافة المحافظات المصرية، ونوضح إليك عبر هذا المقال حقيقة أوراق والتى تدعى أنها تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024.

تسريب امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2024

يتم تسريب امتحانات الثانوية العامة في الأعوام الماضية ولكن تعمل وزارة التربية التعليم المصرية في السنوات الأخيرة، على ضبط المسربين والتى عادة ما تتم عملية التسريب أثناء فترة اللجان من قبل بعض الطلاب الذين يستطيعوا دخول اللجان بالهواتف أو الساعات الإلكترونية التي يمكنها التصوير، ويقوموا بإرسالها على جروبات سرية على موقع التليجرام الشهير ويتم حلها من قبل بعض المدرسين ونشرها على نفس الجروب، ومن هنا تعمل وزارة التربية والتعليم ووزارة الدخل على ضبط أصحاب تلك المجموعات السرية على مواقع التواصل الاجتماعي .

تسريب امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024

تبدأ من الغدا أول اختبار للمواد الدراسية التي تضاف إلي المجموع وهى اللغة العربية ، وتبدأ اللجان من الساعة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة في كافة المحافظات المصرية، وتدعى بعض الصفحات المصرية من أنها تقوم بتسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 بالاجابات ، وهو ما يتم نفها مطلقا نظرا إلي أن وزارة الداخلية تتعاون بشكل كبيرة مع وزارة التربية والتعليم في ضبط وإحضار هؤلاء المسربين وغلق مواقع وقنوات التي يتم تداول عليها أي أوراق تشابه نماذج الامتحانات الحقيقة.