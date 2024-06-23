“وزارة التربية والتعليم الأردنية”.. رابط للحصول على علامات الطلاب اوبن ايمس 2024

تعد منصة اوبن ايمس واحدة من أهم المنصات الإلكترونية والتابعة لوزارة التربية والتعليم بدولة الأردن، فهي متاحة لجميع الطلاب والطالبات وذلك بهدف الحصول على جميع الدرجات بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى مقر المدراس، كما يستطيع أولياء الأمور الاستعلام عن الدرجات والعلامات الفصلية التي حصل عليها الطلاب بشكل دقيق، وفي هذا الصدد دعونا نترك لكم رابط للحصول على علامات الطلاب اوبن ايمس 2024 تابعونا.

رابط للحصول على علامات الطلاب اوبن ايمس 2024

تقوم وزارة التربية والتعليم الأردنية بإتاحة النتائج لجميع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية عبر منصة اوبن ايمس، ومن خلال إتباع بعض الخطوات يستطيع الطالب الاستعلام عن النتائج وهي تتمثل الخطوات فيما يلي:

الولوج أولا إلي منصة اوبن ايمس الرسمية.

قم بالضغط على زر تسجيل دخول واكتب المعلومات الخاصة بالطالب الذي ترغب في الاستعلام عن النتيجة التابع لها وتشمل الاسم ورقم الطالب وكلمة السر الخاصة بالطالب.

يليه قم باختيار أيقونة نتائج طلاب من القائمة الرئيسية.

بعد ذلك قم باختيار المرحلة الدراسية والفصل الدراسي وأيضا السنة الدراسية.

ثم قم بالضغط على تبويب عرض النتيجة وانتظر لكي يتم تنزيل النتائج وعرضها بصورة صحيحة كما يمكنك طباعتها.

خدمات منصة اوبن ايمس التعليمية

أطلقت وزارة التربية والتعليم الأردنية منصة اوبن ايمس التعليمية لتقديم مختلف الخدمات الإلكترونية وتتمثل الخدمات فيما يلي: