وأخير حملها الآن.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

يبحث جميع المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، فهذا البرنامج يعد من أبرز برامج الدعم التي تقوم الدولة العراقية بتقديمها الحكومة في الدولة العراقية لمواطنيها، والغرض منه هو مساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا بمبالغ مالية كل شهر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها أغلب الدول العربية، وفي السطور القادمة سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بهذا الموضوع.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الدولة العراقية بتوضيح الخطوات التي يجب السير عليها للاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، والخطوات هي:

أولا يقوم المستعلم بالذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة مظلتي.

بعد ذلك إدرج البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة عن المستعلم لتتم عملية تسجيل الدخول.

ثم قم بتسجيل الدخول إلى منصة مظلتي بصورة رسمية.

ثم بعد ذلك يقوم المستعلم بالضغط على أيقونة الخدمات الالكترونية.

قم بالانتقال إلى خدمات الاستعلام عن الأسماء في الرعاية الاجتماعية.

حدد الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها ثم اختر المحافظة التابع لها المستعلم.

من الضروري قم بالتحقق من صحة واكتمال البيانات التي قمت بإدخالها.

اضغط على كلمة الاستعلام بعد الانتهاء من كافة الإجراءات.

سوف تظهر كل قوائم الرعاية الاجتماعية أمام المستعلم، وعليه البحث عن اسمه في هذه القوائم.

شروط الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية

وإليكم الشروط التي تم وضعها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لكي يستطيع الشخص الاستفادة من الدعم المقدم من برنامج الرعاية الاجتماعية، وهي: