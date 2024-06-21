هنا الان…رابط الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 دور اول بالعراق من موقع وزارة التربية والتعليم

نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق لعام 2024 ، وفقًا للمعلومات المتوفرة، تخطط وزارة التربية والتعليم العراقية لإعلان نتائج الصف الثالث المتوسط بشكل تدريجي في مختلف المحافظات العراقية، بما في ذلك الكرخ والرصافة وكربلاء ونينوى وغيرها، وسيتم الإعلان عبر موقع الوزارة الإلكتروني، أو عن طريق رابط موقع نتائجنا الإلكتروني، وملازمنا والنجاح، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط في جميع المحافظات العراقية خلال الأيام القليلة القادمة، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تستطيع الحصول على نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في العراق بكل سهولة ويسر.

نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 فى العراق:

للاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول لعام 2024 في العراق من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، اتبع الخطوات التالية:

افتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي أو موقع “نتائجنا“.

ابحث عن الأيقونة أو الرابط الخاص باستعلام

نتائج الصف الثالث المتوسط واختره.

أدخل اسمك الرباعي في الحقل المخصص لذلك.

حدد محافظتك من القائمة المنسدلة أو الحقل المخصص لذلك.

أدخل رقم امتحانك/رقم جلوسك في الحقل المخصص له.

انقر على زر “استعلام” أو “عرض النتيجة” لتظهر لك نتيجتك على الفور.

موعد نتائج الثالث المتوسط 2024 بالعراق

لم يتم الإعلان الرسمي عن موعد إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق للعام الدراسي 2024-2023 حتى الآن ومع ذلك، فإن هناك تصريحات وإشاعات تتحدث عن أن هذه النتائج قد تعلن بشكل إلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وأنه من المتوقع أن يتم الإعلان عنها مباشرة خلالالساعاتالقليلةالقادمة، وستم متابعة كافة الاخبار المتعلقة بالإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في العراق.