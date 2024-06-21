ما هي طريقة الاستعلام عن غرامات المرور العراق 2024؟

أطلقت الإدارة العامة للمرور في العراق، خدمة الإستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني أمام جميع المواطنين في محافظات العراق، وذلك عبر منصة أور الإلكترونية التي تُسهل على المواطنين في إنهاء خدماتهم دون الذهاب إلى أي مكان، مما يوفر ذلك الوقت والجهد اللازم على جميع الأشخاص داخل الدولة، ويمكنك التعرف على الغرامة وقيمتها كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

ما هي خطوات معرفة غرامات المرور الرقم الألماني؟

ولكي يسهل العمل على معرفة غرامات المرور العامة الرقم الألماني في جميع محافظات العراق، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم الانتقال إلى منصة أور الإلكترونية في العراق.

ثم يتم كتابة اسم الشخص المتقد وكلمة المرور في الخانة المخصصة لذلك.

بعد ذلك يتم اختيار الخدمة التي ترغب فيها “الاستعلام عن الغرامات”.

لتقوم حينها بتسجيل معلومات المواطن والرقم الخاص بالسيارة.

التأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها.

ليتم الضغط في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

ضوابط سداد غرامات المرور في العراق

وعن الشروط والضوابط التي يُرجى الالتزام بها عند سداد غرامات المرور في محافظات العراق، ما جاء وفقًا للأتي:-