“اكسب المليون دولار بضغطة واحدة”.. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

وفي هذا المقال سوف نعرض لكم خطوات التقديم في مسابقة الحلم 2024 وكل ما يخص هذا الموضوع بالتفصيل، حيث كل من يرغب التقديم في هذه المسابقة عليه كتابة بياناته على الموقع الرسمي الخاص بالمسابقة، وعند تسجيل رقم الجوال الخاص بك في مسابقة الحلم تستطيع الحصول على التحديثات والبيانات وكل ما يخص هذه المسابقة بالإضافة إلى تأهيلك في الدخول على السحوبات المستقبلية.

مسابقة الحلم 2024

مسابقة الحلم 2024 تعطيك فرصة لكي تستطيع تحقيق جميع أحلامك والحصول على الجوائز ذات القيمة العالية والتي يكون لها دور كبير جدا في تحول حياتك، لذلك في هذا المقطع سوف نوضح لكم خطوات تسجيل رقم الجوال الخاص بك في هذه المسابقة، وهي:

في البداية قم بإرسال رسالة نصية على رقم الهاتف المحدد لبلدك.

قم بإدخال كلمة حلم، revre، أو dream.

بعد ذلك سوف ترسل إليك رسالة ترحيب على رقم الجوال الخاص بك.

عن طريق التأكيد على الاشتراك الان أصبحت مشارك بالمسابقة.

سوف تتلقى رسائل يومية تابعة للمسابقة.

الاشتراك في مسابقة الحلم

ولكي يستطيع أي شخص في كافة دول الوطن العربي الاشتراك في مسابقة الحلم حتى يحصل على المليون دولار التي يتم سحبها في 15 يوليو وفي أخر خميس من شهر ديسمبر، عليه السير على الخطوات الآتية: