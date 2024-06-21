ما هو رابط التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024؟.. وشروط القبول

يعد برنامج سكنات عدل 3 من أكثر البرامج المميزة التي أطلقتها حكومة الجزائر، في إطار توفير وحدات سكنية ملائمة أمام الجميع، وهي مبادرة من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، وزير الإسكان والتعمير، لتوفر الوحدات إلى الشباب الغير قادر على شراء الوحدات المؤهلة له، ويمكنك التسجيل في سكنات عدل 3 إلكترونيًا، وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة التي نوضحها لكم في السطور التالية.

كيفية ملء استمارة التسجيل في سكنات عدل 3

وعن الخطوات التي يُرجى العمل على اتباعها لكي يتم ملء استمارة التسجيل في سكنات عدل 3 والحصول على الوحدات السكنية الملائمة، كما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وكالة عدل الرسمية عبر الإنترنت.

بحيث تعمل على تسجيل كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

القيام باختيار الوحدات السكنية الملائمة.

مع تحديد بيانات الزوج والزوجة بكافة تفاصيلها.

أن تقوم بإرفاق الوثائق المعنية بطلب القبول في سكنات عدل 3.

التأكد من صحة المعلومات والمستندات التي تم إدخالها في الخانات الخاصة بذلك.

النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

ما هي شروط القبول في سكنات عدل 3 بالجزائر؟

وعن الشروط الواجب توافرها في كافة المتقدمين لبرنامج سكنات عدل 3 داخل ولايات الجزائر، اتباع الأتي:-